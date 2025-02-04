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瑞士启动卵子捐赠合法化进程

瑞士应当允许卵子捐献。
瑞士应当允许卵子捐献。 Keystone-SDA

瑞士政府于1月30日提出了卵子捐献合法化的大纲。

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目前，已婚夫妇在瑞士可以使用精子捐赠，但无法获得卵子捐献。2021年，议会责成瑞士联邦委员会提交允许卵子捐赠的提案。

瑞士联邦委员会认为，已婚和未婚夫妇都应有权接受精子及卵子捐赠，并在一则新闻稿中强调：“目前受捐赠群体仅限于已婚夫妇的规定已经过时，不符合社会现状。”

《医疗辅助生育法》修订草案预计还将纳入其他内容变化，包括放宽试管人工授精(vitro fertilization, IVF)治疗中，每个治疗周期可培育的胚胎数上限。

该草案计划于2026年年底前启动意见征询。

谁可以接受医疗辅助生育帮助？

只有不育夫妇和可能将严重疾病遗传给下一代的夫妇才能接受生殖治疗。受影响的夫妇可以联系医疗辅助生殖中心。未婚夫妇也可接受治疗。

只有已婚夫妇可以使用捐赠的精子。

瑞士于2022年7月1日起实行全民婚姻，女同性恋伴侣也可以使用捐赠的精子。

强制性咨询

希望进行医疗辅助生育的夫妇必须在治疗前进行咨询，并在咨询后，以书面形式同意接受生殖医疗。

法律限制

瑞士禁止胚胎捐赠和代孕。胚胎植入前对胚胎进行诊断必须符合以下两种情况中的一种：不育夫妇可对胚胎能否顺利发育进行检测；患有遗传性疾病的夫妇可对胚胎进行检测，以确定它们是否受有关疾病的影响。

如果选择使用捐精，父母不能选择捐精者。候选捐精者通常在20-40岁之间，需接受全面的健康检查，并被告知相关的法律事项。捐献者的精子最多可用于怀上8个孩子，精子保存期最长为5年。精子捐献者对孩子没有任何权利和义务(抚养、教育、继承)。

费用和医疗保险

治疗费用需要自费还是医保报销取决于治疗方法：
试管人工授精不在强制医疗保险支付范围内；
在少数情况下，荷尔蒙调节治疗和将精子注入子宫的人工授精治疗的费用由医疗保险支付。

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