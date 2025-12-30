白俄罗斯新年前大赦20名政治犯 目前仍有逾千名异议人士被关押

afp_tickers

2 分钟

（法新社明斯克30日电） 白俄罗斯当局表示，长年执政的白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天赦免20名政治犯，这是新年前夕的宽大举措。

鲁卡申柯逾5年前曾大规模镇压反对其政权的抗议行动，至今白俄罗斯仍有逾千名政治犯被关押。

鲁卡申柯办公室新闻处表示，鲁卡申柯共赦免22人，包括15名女性、7名男性，其中20人因「极端主义罪行」（extremist crimes）被定罪，鲁卡申柯此举「顾及他们家庭的利益」。

「极端主义罪行」是白俄当局用来指涉政治案件的措词。这些人士获赦后，经由立陶宛及乌克兰被遣送出境。人权团体表示，部分已获释的人士其实已快服刑期满。

本月稍早，白俄罗斯曾释放超过100名政治犯，包括反对派领袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova），以及2022年诺贝尔和平奖共同得主、白俄异议人士毕亚利亚茨基（Ales Bialiatski），作为换取美国解除部分制裁的条件。

毕亚利亚茨基获释时告诉法新社，他曾数月间出入冰冷的惩罚牢房。他也警告，白俄罗斯一方面释放囚犯，另一方面则逮捕更多人。

鲁卡申柯自1994年开始掌权，是俄罗斯的盟友，他在白俄的镇压行动已迫使数十万人流亡海外，但他近期展现出与美国对话的意愿。

美国总统川普（Donald Trump）政府近几个月来恢复与白俄罗斯对话，推动释放白俄在押人士，并致力于结束俄乌战争。