白宫官员：委内瑞拉临时总统即将访问美国

afp_tickers

2 分钟

（法新社瑞士达沃斯21日电） 1名美国高阶官员今天表示，委内瑞拉临时总统罗德里格斯很快将访问美国。这进一步显示，美国总统川普（Donald Trump）愿支持这个石油资源丰富的南美国家新领袖。

1名白宫高阶官员表示，罗德里格斯（Delcy Rodriguez）即将成行，但日期未定。委内瑞拉当局也尚未证实消息。若行程成真，将是1/4世纪多以来首位正式访美的现任委国总统。

美国三角洲部队（Delta Force）特工本月初突袭委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）逮捕时任委国总统马杜洛（Nicolas Maduro），并将他移送美国监狱以面对毒品走私起诉。而罗德里格斯原本是马杜洛的副总统，也是委内瑞拉反美的威权政府长期核心成员。

在马杜洛被捕后，罗德里格斯改变立场担任临时总统。尽管她目前仍受到美国制裁，包括资产被冻结；但她获得访美邀请，反映出华府与卡拉卡斯的关系急遽转变。

在委内瑞拉外海仍有一支美国舰队集结的情况下，罗德里格斯已允许美国斡旋委内瑞拉石油的销售，并已简化外国投资程序及释放数十名政治犯。

不过，罗德里格斯若实现这趟美国行，可能为她在委内瑞拉现任政府内带来麻烦，因为当中有些强硬派人士仍痛恨他们眼中华府的区域帝国主义。