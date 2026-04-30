白宫记者协会晚宴枪击 检方：犯嫌案发前在饭店自拍

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（法新社华盛顿29日电） 美国检方今天说，被控企图在白宫记者协会晚宴暗杀总统川普的男子艾伦（Cole Allen）曾于行动前在饭店房间内自拍。

检方表示，现年31岁的艾伦本月25日晚间8时30分过后不久展开行动，从华盛顿希尔顿饭店（Washington Hilton Hotel）房间下楼，试图闯入地下宴会厅，当时川普和多名高层官员出席白宫记者协会晚宴（White House Correspondents’ Association Dinner）。

艾伦与保全人员扭打成一团后被制伏逮捕。现场传出枪声，但无人丧生。

根据检方说法，艾伦在案发前几分钟浏览报导川普动向的网站、备好武器，并在房间的镜子前用手机自拍。

照片显示他身穿黑衣、打红色领带，身上带着一把刀、肩挂枪套内放手枪，以及一个警方认为是装子弹的包包。

他离开房间时，预先设好多封电子邮件寄给亲朋好友，内容是说明他行动的宣言。据称当中列出他的目标是川普政府成员，并且按职位从高到低排序。他表示希望不会杀害特勤局人员、其他执法人员或饭店客人。

检方向华盛顿联邦法院提交文件声请拒绝保释，当中揭露艾伦涉嫌为一场所谓「难以想像的恶意」攻击所做准备的细节。

文件写道：「法院应羁押被告候审。被告犯罪具有政治性质，进一步凸显羁押的必要性，因为只要他对政府仍持反对立场，他的犯罪动机就一直存在。」

检方表示，艾伦从加州搭火车前往华府，随身携带霰弹枪、手枪及多把刀等武器，旅途中不时记录自己对不同景色的赞叹，到了饭店后还对维安措施宽松表示讶异，他写说「带着多把武器走进去，却没有人意识到我可能构成威胁」。