此内容发布于2018年3月16日 上午9:00 最后更新 - 2018年3月16日 -09:00

2015年曼德勒某选区正在进行最后的准备工作：瑞士为缅甸25年来的首次大选提供物流支持。 (Keystone)

缅甸、老挝、泰国及台湾地区：瑞士在上述国家和地区促进民主。这听起来简单，做起来难，说实话，是件累人的体力活儿。那么，就让我们去看一看东南亚国家的民主状况吧。

开始的时候，这位优步司机还显得信心满满。但是，现在他实在是找不到手机显示给他的位于仰光北部的地址了。2006年以前，仰光一直是缅甸的首都，直到现在也还是该国的最大城市。



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出租车司机多次问我，是不是要去挪威大使馆。我说：“不，去瑞士大使馆”。对照地图，我发现，这已经是他第三次开错方向了。

这也不能全怪他。拥有六条车道的Pyay街上那幢簇新耀眼的玻璃宫殿是北欧国家的使馆所在地(挪威使馆也容纳了丹麦、瑞典和芬兰的代表机构)，而瑞士使馆则坐落在一处庭院深深的古老别墅。虽然瑞士使馆与斯堪的纳维亚国家的豪华官邸只有一箭之隔，但是却深藏在一条坑坑洼洼的小路的尽头。

每年出资近2千5百万瑞郎

瑞士是十分脆弱的缅甸民主制度的最积极支持者之一。

“在过去的5年中，我们出资1.22支持缅甸，”瑞士驻缅甸大使馆政治处负责人Agnès Christeler说。其中，15%的经费用于推动民主进程。

一项艰巨、但并非不可能完成的使命：Agnès Christeler推动缅甸的民主进程。

(Bruno Kaufmann)

基层工作

具体来说，Agnès Christeler及其同事以加强公民对话为己任。自从缅甸2015年大选以来，瑞士直接出资支持缅甸的公民社会组织，包括向非政府组织出计献策，以加强他们在公共讨论中的影响力。

Agnès Christeler及其同事的最终目的是，支持各政党把公民对话的议题纳入到议会及政府的工作日程中。

3年前，在首次大选的前期准备过程中，瑞士向缅甸各选区提供物流支持，包括投票箱、建立选民登记簿以及组织计票等工作。



让大家都参与进来

与其他东南亚国家一样，缅甸前军政府在维护人权以及公民参与政治方面做得还远远不够。

“我们非常努力地同缅甸所有重要的政治力量保持联系，进行合作，”女外交官说。“但是，我们无法保证一定能够成功，”她又谨慎地补充道。

历史尚未终结

冷战结束后，美籍日裔政治学家法兰西斯·福山(Francis Fukuyama)于1992年提出了“历史已经终结”的观点，并提早宣布民主的胜利，其实，此后民主进程在世界范围内曾多次严重受挫。

因此，直至今日，瑞士仍把促进民主作为其外交政策的最重要使命之一(德)外部链接。同时，加强民主也成为了瑞士国家交流的重点。

社会主义国家

在老挝的首都万象也是如此。因为没有派驻大使，所以瑞士国家发展合作属(DEZA)在老挝代表瑞士，这是瑞士外交部下设的一个机构。办公室主任Tim Enderlin说，“我们既不传教，也不布道，而是开展对话。”

同在缅甸一样，瑞士也是在湄公河流域其他国家促进民主的最重要，也是影响力最大的国家。“我们致力于寻求长期有效的方案，而不是急功近利”，Tim Enderlin说。

日内瓦的缅甸军人

听上去颇有道理，但是，这究竟是什么意思呢？它有多种不同的含义。比如，瑞士与缅甸共同建立了青年政治家交流项目。再比如，缅甸军队的高级军官去瑞士访问日内瓦民主控制军队中心(Genfer Zentrum für die demokratische Kontrolle von Armeen，英)外部链接，这是一个敏感事件。

建立信任，困难重重

自从1975年废除君主制度后，老挝实行共产党一党执政。瑞士和其他欧洲国家共同支持老挝公民参政项目，该项目将进行到2020年。

“为了让政府参与我们的项目，首先要建立信任关系，奠定合作的基础，”设在万象的政府管理项目负责人Michal Harari说。

Harari把老挝的地图册、地图和统计表铺在桌面上，向我讲述建立互信的具体措施。伯尔尼大学的学者也参与制作了地图和统计数字。

“我们与政府开展密切对话，确定加强公民参与和加强公民社会的具体形式，”Harari强调说，他的团队中有许多当地人。

得到承认

尽管东南亚国家的民主土壤贫瘠，但是瑞士的努力还是得到了承认。“瑞士既耐心又谦虚，同时又很有抱负，”泰国记者Theewaporn Kummetha (英)外部链接在“民主的未来”圆桌会议上称赞道。圆桌会议由瑞士驻曼谷大使馆主办。在此，有必要做简略的背景说明：四年前军事政变之后，泰国一直在等待承诺已久的议会选举。

希望之星，台湾地区

几天前，瑞士同台湾地区进行了民主对话。

在这座位于中国、日本和菲律宾群岛之间的岛屿上，议会在几个月前通过了一项法律，加强公民的直接民主权利。该法律涉及到2300万人。

公民动议，类似瑞士

目前，岛上居民已经就10余种法律提案开始了征集签名的工作。

这样，人们就从下至上地把劳动法、同性恋婚姻以及核能等议题纳入到了政治日程。“在对话中，我们介绍瑞士在公民动议和全民公投方面的丰富经验，具有重要的意义，”瑞士驻台北代表 Rolf Frei说。

最近，他在府邸举行了晚宴，邀请瑞士专家、记者与台湾地区的倡议者、议员和政府代表聚集一堂。“我坚信，我们可以互相学习，”中央选举委员会主任委员陈英钤说。

现在，选举委员会的工作不仅包括确定候选人名单和选举，还新增加了公证签名和咨询公民动议委员会的内容，这正是伯尔尼的瑞士联邦办公厅所做的工作。





东南亚：民主路漫漫 民主在该地区面临困境的原因是：比如与欧洲相比，中国作为世界大国对该地区的影响更为直接。下面简要地介绍一下该地区的民主状况。 缅甸：在过渡到民主制度7年后，缅甸军方仍然拥有巨大的影响力。罗兴亚人的难民危机。 老挝：国家领导人的年轻化以及共产党的领导带来了缓和的社会氛围。重新准许公民社会组织 （非政府组织）活动。 越南：在执政的共产党划定的明确界限以内，享有更自由的氛围。互联网的使用也是如此。 泰国：对军政府的不满情绪日益加重，军政府一方面承诺组织新大选，一方面抓住权柄不放。 台湾地区：因为新近通过的直接民主权利，成为了东南亚的模范生。但在外交方面承受着来自中国的巨大压力。 香港：中国逐步收回了自主发展民主的承诺，年轻人日渐失望。 马来西亚：2018年8月将进行新的议会选举。在现任的伊斯兰教派执政党多年控制下，新的议会选举唤醒了民众对民主改革的希望。 菲律宾：民主制度充满活力。总统侵犯人权，饱受争议，欢迎度依然居高。 印度尼西亚：这个拥有2.5亿人口的国家是东南亚民主进程中的又一颗希望之星，宗教对社会有很大的影响力。 柬埔寨：亚洲执政时间最长的政府首脑牢牢握紧权柄，排挤所有的反对派。

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