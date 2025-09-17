研究推估：欧洲今夏逾1.6万人死于气候变迁高温

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎17日电） 科学家今天表示，他们利用模型推估，今夏欧洲城市约有1万6500人因人为气候变迁导致的气温升高而死亡，这是在官方数据发布前，预先以模型推估得知。

这项快速研究是气候与健康领域研究人员近期的最新努力，旨在即时将热浪死亡数与全球暖化联系起来，而不是等待数月或数年，才由同侪审查期刊正式发表。值得注意的是，这些死亡人数并非实际登记的数据，而是根据先前已通过同侪审查的研究方法和模型进行推算。

研究指出，热浪期间的死亡数通常被大幅低估，因为医院登记的死亡原因多为心脏、呼吸系统等问题，这些问题在高温环境下，特别容易对年长者造成致命影响。

为了分析今年夏季的情况，来自英国的研究团队使用气候模型发现，在6月至8月之间，全球暖化让欧洲854座城市的平均气温上升约摄氏2.2度。

根据历史数据显示，气温飙升会推高死亡率，团队估算，在那段期间欧洲城市出现约2万4400例「超额死亡」（excess deaths）。

研究进一步比较这个数字与一个假设情境：如果地球没有因人类燃烧化石燃料而升温摄氏1.3度，会有多少人死亡？

结果显示，将近7成（约1万6500例）超额死亡可归因于气候变迁，这是根据快速归因（rapid attribution）研究所得出的结论。