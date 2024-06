研究:碳信用计算方法有瑕疵 护林专案成效存疑

(法新社巴黎12日电) 今天发表的新研究指出,一项护林专案采取的碳信用计算方法存在缺陷,再次引发人们对碳信用功效的担忧。航空公司等带来污染的行业,利用购买碳信用抵销他们的温室气体排放。

这项研究的重点是一种具争议性的碳信用(carbon credit,即碳权),它是由保护森林免于未来发生毁林情形的专案产生。

根据这项专案,企业每购买1单位用以保护森林的碳信用,就能防止1公吨碳被排放到大气中。

这项发表于「全球环境变迁」(Global Environmental Change)期刊、经同侪审查的研究探讨了衡量碳信用的方式。研究发现,每减少一公吨二氧化碳就获得一单位碳信用的计算基准缺乏细节和准确性,而且范围过于宽松。

这导致有利Redd+专案的碳信用被「过度发放」。Redd+系指「减少开发中国家毁林与森林退化所造成排放」(Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries),再加上森林复育和永续管理的概念。

这些专案已产生4亿3600万碳信用,约占自2000年代初期以来全球发放的20亿碳信用额中的1/5。

两名研究作者威斯特(Thales West)和海雅(Barbara Haya)还参与了近期几项减损碳信用可信度的研究,特别是美国碳权认证机构Verra发放的碳信用。这个组织已认证近2/3的现有碳信用。

研究人员在最新研究中进一步称,Verra的4种方法学采用的标准过于模糊,无法计算若没有碳信用资助的保护计画将发生的毁林情况,但这是计算因为专案而未释放到大气中的二氧化碳量的关键数据。

根据研究,Verra的方法学靠的是「过分简化的预测」,这些预测基于「过去10年间观察到的毁林趋势或平均值,但忽略在专案进行期间,已知会影响毁林情形的政治或经济环境变化」。

研究人员建议,应将受保护区域与未得到资助的相似区域进行比较,以确认专案是否确实防止毁林。

面对批评,Verra近几个月宣布,将用新的方法取代先前4种方法。新方法迄今已应用于5个开发中的专案,但现阶段还未产生碳信用。

不过与此同时,透过旧方法学产生的碳信用有超过一半已被企业用于销售「碳中和」的航班、洗发精和咖啡。

尽管研究已证明其效益被过度夸大,其余碳信用仍在市场上流通且可被使用。

研究作者海雅指出,新方法的基础仍存在缺陷。海雅告诉法新社:「这些改进可能只会减少过度发放的额度,且仍然为过度发放留下很大的空间。」