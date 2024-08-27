祖克柏指拜登政府施压审查COVID-19内容

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（法新社华盛顿27日电） 根据呈交给美国国会委员会的一封信，科技企业Meta执行长祖克柏认为美国政府2021年施压他的社群媒体平台删除部分COVID-19相关内容是「错误的」，他未来将抵抗类似举措。

这封信是寄给共和党籍的联邦众议院司法委员会主席乔登（Jim Jordan），由委员会的共和党人公诸于世，祖克柏（Mark Zuckerberg）在信中提及关于Meta平台内容审查的一些争议。

他也声称，他不打算在今年美国总统大选前再捐款支持选举基础设施，这类捐款已招致共和党人猛烈批评。

激烈胶着的美国总统大选再两个多月将登场，网路上关于候选人的错误资讯广泛流传，成了人们关注的焦点。

祖克柏提到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时说，美国总统拜登政府2021年「数月间一再施压我们的团队，要求审查部分COVID-19相关内容，包括幽默与讽刺内容」。

祖克柏写道：「我觉得政府施压是错的，我很遗憾当时没有更坦率地表明立场。」

「我强烈认为，我们不应因为任何政府的压力而在我们的内容标准上妥协，不管是往哪个方向，如果这类事情再度发生，我们准备好反击。」

共和党人的众议院司法委员会帐号在社群媒体平台X写道，这是「言论自由的一大胜利」。

近月来，国会的共和党人一直将矛头指向社群媒体与科技公司，指控他们打压或审查保守派观点。

祖克柏也说，他不会重复COVID-19时代的做法，为支持美国选举基础设施的非营利组织提供资金，因为共和党人认为这类捐款带有党派偏见。

他写道：「我的目标是保持中立，不以某种方式发挥作用，或甚至看起来将扮演某种角色。」

这封信也提到脸书（Facebook）处理「纽约邮报」（New York Post）关于拜登之子韩特．拜登（Hunter Biden）的报导所引发的争议。

祖克柏说，在脸书事实查核人员调查这是否为「潜在的俄罗斯假资讯行动」时，这篇报导「暂时被降级」。

他说，最后查出这篇报导不是这类行动的一部分，脸书也已改变政策，在事实查核人员调查时，不再于美国降级这类贴文。