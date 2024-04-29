斑马鱼体内发现有望实现肌肉再生的信号

弗里堡大学(University of Fribourg)的生物学家对斑马鱼尾鳍基部肌肉的再生进行了研究。 (c) Mirkorosenau | Dreamstime.com



瑞士法语区弗里堡的研究人员在斑马鱼体内发现了可以实现肌肉再生的信号。这种信号具有巨大的医学潜力。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Promising muscle regeneration signal discovered in zebrafish 原版 更多阅览 Promising muscle regeneration signal discovered in zebrafish

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斑马鱼可以再生各种器官和肌肉，相比之下，由于严重创伤会影响肌肉骨骼系统，人类只能修复轻微的肌肉损伤。

Anna Jazwinska Müller领导弗里堡大学的生物学家，对作为研究模型生物的斑马鱼尾鳍基部的肌肉再生进行了研究。

在实验过程中，研究团队将斑马鱼尾鳍基部的一侧冷冻数秒，导致整个肌肉群严重受损。然而，具有超强修复功能的斑马鱼在四周后利用干细胞生成了新的肌肉细胞，修复了损伤。

弗里堡大学在周一(4月22日)发布的新闻稿中表示，新肌肉群与旧肌肉群唯一的区别是某些肌肉纤维的排列不那么精确。研究团队在分子层面发现了激活再生所必需的信号：TOR信号(Target Of Rapamycin，雷帕霉素靶标)。

据弗里堡大学称，破译天然再生技术为生物学及医学带来了巨大潜力。对斑马鱼的研究也有助于理解新肌肉细胞如何修复严重的肌肉创伤。