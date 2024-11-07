瑞士主導：防止大國對人工智慧的壟斷

人工智慧需要龐大的運算能力和廣博的專業知識。 Beata Zawrzel / Nurphoto

瑞士正牽頭發起一項全球倡議，旨在推動人工智慧(AI)的平等使用，不論一國的經濟實力或政治影響力如何。目前已有三個試點項目，生動展示了如何透過國際資源的整合來推動人工智慧研究，以應對世界上一些最緊迫的挑戰。

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人們普遍認為，人工智慧是一項突破性技術，可以推動從天氣預測到醫學和能源等眾多科學研究領域的快速進步。然而，風險也顯而易見：資源豐富的國家和公司有可能壟斷新一代功能強大的計算機。

雖然瑞士在針對人工智慧使用的國內法律規範方面進展稍顯緩慢，但在國際舞台上，瑞士因積極推動人工智慧知識與經驗的全球共享而備受好評。

這項由瑞士主導的倡議名為國際運算和人工智慧網路(ICAIN)，旨在幫助發展中國家的科學研究計畫對接最先進的超級運算資源和全球最好的人工智慧技術，從而創造一個公平的競爭環境。

瑞士外交部數位外交政策副主任 Katharina Frey 在接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時表示：「我們觀察到嚴重的實力不平衡。全世界只有少數幾家公司具備大模型開發能力，而大多數國家無法獲得這種程度的算力。」

抵制不平等

除瑞士外交部外，ICAIN的創始成員還包括蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)、洛桑聯邦理工學院(EPFL)、歐洲學習與智慧系統實驗室、非洲資料科學組織(Data Science Africa)，以及瑞士和芬蘭的超級計算機中心。

人工智慧可改善非洲的氣象預報。 MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC / Public domain

非洲數據科學組織主席西拉·邁納(Ciira Maina)表示：「ICAIN正在解決人工智慧使用方面的不平等問題，這一點非常重要。大科技公司並非一無是處──我們都在使用他們的產品。但建立一個多元化的生態系統至關重要。

ICAIN自今年一月啟動以來，為非洲的兩個科研計畫以及紅十字國際委員會(ICRC)的一項人工智慧計畫提供支援。每個專案都可以使用超級電腦和一流的人工智慧學術專家資源。

ICAIN的創立正是回應聯合國關於平等使用人工智慧的呼籲。今年9月，聯合國在一份報告中提到ICAIN，稱其為全球資源共享的典範，展示了如何透過人工智慧網絡來支持可持續發展目標的實現。報告指出：「發達經濟體既有能力也有義務通過國際合作促進人工智慧能力建設。」

在ICAIN的框架下，這種國際合作有何實際意義呢？肯尼亞迪丹·金馬提理工大學(Dedan Kimathi University of Technology)電氣工程與數據科學教授西拉·邁納(Ciira Maina)認為，國際合作能夠顯著提升非洲在天氣預測和農作物病害識別方面的研究水平。

邁納指出：「引入更強的計算能力對我們而言是一種令人振奮的全新要素，因為這意味著我們可以更大規模地開展這項研究，ICAIN為我們帶來了高水準的專家指導和頂級計算資源。」

保護敏感數據

人工智慧具備強大的數據處理能力，能夠透過訓練進而自己“思考”，然後邊運行邊學習，從而提升計算速度，為解決問題提供更多樣化的方案。

這種計算優勢也能為紅十字國際委員會的人道工作帶來幫助。紅十字國際委員會的工作依賴從第一線工作人員收集的大量案例記錄和現場筆記，並結合衛星資料等多方資訊。

紅十字國際委員會希望大語言模型(一種經過訓練並能夠理解和處理海量數據的人工智慧系統)能夠更好地理解混亂局​​勢下源源不斷、變化不定的數據，從而更好地開展行動規劃和動員工作。

「我們看到了人工智慧如何重塑戰爭模式，以及這對衝突地區平民的直接影響，」紅十字國際委員會的人工智慧顧問布萊斯·羅伯特(Blaise Robert)說，「人工智慧在改善我們提供人道主義援助的方式方面也具有重要潛力。」

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瑞士倡議

對紅十字國際委員會來說，ICAIN使其有能力保留對敏感資料的完全控制，這一點也非常重要。

羅伯特說：「能否在敏感情況下維持我們與對話人之間的信任，取決於我們能否保障對話的機密性。紅十字國際委員會必須嚴格控制數據，這一點非常重要。我們必須確保自己不會依賴可能給行動帶來負面影響的行為者。」

來自非洲數據科學組織的邁納讚揚瑞士牽頭發起ICAIN。他說：「許多人一直在談論人工智慧領域的不平等問題，但有時候需要領導力才能將關鍵人物聚到一起，共同解決問題。我們已經播下了一顆希望的種子，期待它能夠推動更多的全球互動，吸引新的夥伴加入。」

儘管ICAIN由瑞士發起，但瑞士外交部表示並不打算控制其未來的運作及向世界其他地區的擴展。計畫是在瑞士建立一個獨立的法律實體，專門負責科研項目與人工智慧資源的對接。

有關該實體機構的具體細節尚未公布，但其目的是確保該機構不受任何國家政治干預的影響。

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非政府組織「瑞士演算法觀察」(Algorithm Watch Switzerland)的政策負責人安吉拉·穆勒(Angela Müller) 在接受瑞士資訊採訪時說：「我們確實需要這樣的倡議，為當前由少數大型跨國公司主導的人工智慧政治經濟模式提供替代選擇。」

她表示：「ICAIN不應僅關注如何利用越來越先進的人工智慧來促進永續發展和公平，還應關注如何使人工智慧本身更具可持續性和公正性。」

(編輯：Sabrina Weiss/Veronica De Vore/gw，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)