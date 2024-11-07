瑞士牵头：防止大国对人工智能的垄断

人工智能需要巨大的计算能力和广博的专业知识 。 Beata Zawrzel / Nurphoto

瑞士正牵头发起一项全球倡议，旨在推动人工智能(AI)的平等使用，不论一国的经济实力或政治影响力如何。当前已有三个试点项目，生动展示了如何通过国际资源的整合来推动人工智能研究，以应对世界上一些最紧迫的挑战。

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人们普遍认为，人工智能是一项突破性技术，可以推动从天气预测到医学和能源等众多科研领域的快速进步。然而，风险也显而易见：资源丰富的国家和公司有可能垄断新一代功能强大的计算机。

虽然瑞士在针对人工智能使用的国内法律规范方面进展稍显缓慢，但在国际舞台上，瑞士因积极推动人工智能知识与经验的全球共享而备受好评。

这项由瑞士牵头的倡议名为国际计算和人工智能网络(ICAIN)，旨在帮助发展中国家的科研项目对接最先进的超级计算资源和全球最好的人工智能技术，从而创造一个公平的竞争环境。

瑞士外交部数字外交政策副主任卡塔琳娜·弗雷(Katharina Frey)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“我们观察到严重的实力不平衡。全世界只有少数几家公司具备大模型开发能力，而大多数国家无法获得这种级别的算力。”

抵制不平等

除瑞士外交部外，ICAIN的创始成员还包括苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)、洛桑联邦理工学院(EPFL)、欧洲学习与智能系统实验室、非洲数据科学组织(Data Science Africa)，以及瑞士和芬兰的超级计算机中心。

人工智能可改善非洲的气象预报。 MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC / Public domain

非洲数据科学组织主席西拉·迈纳(Ciira Maina)表示：“ICAIN正在解决人工智能使用方面的不平等问题，这一点非常重要。大科技公司并非一无是处——我们都在使用他们的产品。但建立一个多元化的生态系统至关重要。”

ICAIN自今年一月启动以来，为非洲的两个科研项目以及红十字国际委员会(ICRC)的一项人工智能计划提供支持。每个项目都可以使用超级计算机和一流的人工智能学术专家资源。

ICAIN的创建，正是响应联合国关于平等使用人工智能的呼吁。今年9月，联合国在一份报告中点名ICAIN，称其为全球资源共享的典范，展示了如何通过人工智能网络来支持可持续发展目标的实现。报告指出：“发达经济体既有能力也有义务通过国际合作促进人工智能能力建设。”

在ICAIN的框架下，这种国际合作有什么实际意义呢？肯尼亚迪丹·金马提理工大学(Dedan Kimathi University of Technology)的电气工程与数据科学教授西拉·迈纳(Ciira Maina)认为，国际合作能够显著提升非洲在天气预测和农作物病害识别方面的研究水平。

迈纳指出：“引入更强的计算能力对我们而言是一种令人振奋的全新要素，因为这意味着我们可以更大规模地开展这项研究，ICAIN为我们带来了高水平的专家指导和顶级计算资源。”

保护敏感数据

人工智能具备强大的数据处理能力，能够通过训练进而自己“思考”，然后边运行边学习，从而提升计算速度，为解决问题提供更多样化的方案。

这种计算优势还能为红十字国际委员会的人道主义工作带来帮助。红十字国际委员会的工作依赖于从一线工作人员收集的大量案例记录和现场笔记，并结合卫星数据等多方信息。

红十字国际委员会希望大语言模型(一种经过训练并能够理解和处理海量数据的人工智能系统)能够更好地理解混乱局势下源源不断、变化不定的数据，从而更好地开展行动规划和动员工作。

“我们看到了人工智能如何重塑战争模式，以及这对冲突地区平民的直接影响，”红十字国际委员会的人工智能顾问布莱斯·罗伯特(Blaise Robert)说，“人工智能在改善我们提供人道主义援助的方式方面也具有重要潜力。”

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瑞士倡议

对红十字国际委员会来说，ICAIN 使其有能力保留对敏感数据的完全控制，这一点也非常重要。

罗伯特说：“能否在敏感情况下维持我们与对话人之间的信任，取决于我们能否保障对话的机密性。红十字国际委员会必须严格控制数据，这一点非常重要。我们必须确保自己不会依赖于可能给行动带来负面影响的行为者。”

来自非洲数据科学组织的迈纳称赞瑞士牵头发起ICAIN。他说：“许多人一直在谈论人工智能领域的不平等问题，但有时需要领导力才能将关键人物聚到一起，共同解决问题。我们已经播下了一颗希望的种子，期待它能够推动更多的全球互动，吸引新的伙伴加入。”

尽管ICAIN由瑞士发起，但瑞士外交部表示并不打算控制其未来的运作和向世界其他地区的扩展。计划是在瑞士建立一个独立的法律实体，专门负责科研项目与人工智能资源的对接。

有关该实体机构的具体细节尚未公布，但目的是确保该机构不受任何国家政治干预的影响。

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非政府组织“瑞士算法观察”(Algorithm Watch Switzerland)的政策负责人安吉拉·穆勒(Angela Müller) 在接受瑞士资讯采访时说：“我们确实需要这样的倡议，为当前由少数大型跨国公司主导的人工智能政治经济模式提供替代选择。”

她表示：“ICAIN不应仅关注如何利用越来越先进的人工智能来促进可持续发展和公平，还应关注如何使人工智能本身更具可持续性和公正性。”

(编辑：Sabrina Weiss/Veronica De Vore/gw，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)