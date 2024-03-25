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瑞士人均专利数全球排名第一

总部设在巴塞尔的罗氏制药公司在瑞士提交的专利申请最多。
总部设在巴塞尔的罗氏制药公司在瑞士提交的专利申请最多。 KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

瑞士是2023年欧洲专利局(European Patent Office, EPO)人均专利申请最多的国家。

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Keystone-SDA

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根据欧专局发布的《2023年专利指数》(Patent Index 2023)，按绝对数量计算，瑞士在欧洲排名第三，全球范围内排名第七。苏黎世州、沃州和巴塞尔城市州成绩尤为突出。

去年，总部设在慕尼黑的欧洲专利局共登记了199’275项专利申请，创历史最高纪录。申请数量连续第三年增长，增幅2.9%。美国遥遥领先，紧随其后的是德国、日本、中国、韩国和法国。

其中，瑞士企业和个人共提交申请9410份。瑞士以每百万居民递交申请1085份，成为人均申请数量最多的国家。该数字两倍于位居第二的瑞典。瑞典的人均申请数量为每百万居民495份。欧专局在新闻稿中将这一数字视作“衡量一个国家创新力必不可少的指标”。

在接受瑞士新闻社Keystone-ATS采访时，欧专局特别提到，瑞士的申请来自各行各业的众多企业。这表明瑞士的技术创新“广泛且具有多样性”，而其背后巨大的推力是由世界领先的大型企业、创新型中小企业和研究密集型大学组成的“优势组合”。

欧专局表示，申请审核期约为三到四年。该机构聘请了大约4000名来自各领域的专家作为评审，对提交的申请逐一审核。大约一半的申请随后会被授予欧洲专利。2023年，专利局共授予瑞士企业4161项专利，较前一年增加了40%。

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聚焦女性发明家

欧专局在报告中首次强调了女性对创新的贡献。在瑞士，29%的申请至少提到一名女性发明家。至少含一名女性发明家的专利申请占比最高的国家是西班牙(46%)、法国(33%)和比利时(32%)。

医疗技术是瑞士首屈一指的创新领域，共提交1010份专利申请。其次是消费品(965项)和测量技术(771项)。因此，制药企业在排名中占有相当大的比重。在提交专利申请最多的企业中，罗氏制药(Hoffmann-La Roche)排名第一，日本烟草国际(Japan Tobacco International)位居第二，菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris)排名第三。

在欧专局成员国中，瑞士的26个州中有6个进入了申请数量最多的前25个地区： 苏黎世、沃州、巴塞尔城市州、楚格、日内瓦和纳沙泰尔。欧专局媒体关系主任Rainer Osterwalder认为，这些地区之所以能脱颖而出，要归功于作为“创新永动机”的多所大学；以及将大型企业和学术界紧密联系在一起的“创新生态系统”。

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