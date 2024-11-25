瑞士人如何帮助马达加斯加的可可种植农应对气候变化

在马达加斯加安班扎生产可可豆的桑比拉诺公司里，一名当地工人在将晾干的可可豆装进麻袋。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch

马达加斯加是应对气候变化的一道关键前线，对瑞士巧克力的未来而言至关重要，业界对此也心知肚明。

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在印度洋的这个热带岛屿上，桑比拉诺河(Sambirano River)两岸遍布种植着芳香的可可树和当地农民的小块土地。这些树为瑞士消费者提供了高端可可豆，可近来维持这些树的存活和收获可可果实，却成了件越来越困难的事。而由瑞士牵头的一个项目正在努力减轻气候变化对该地区造成的威胁，为瑞士巧克力制造业保持一条重要的供应线。

“我有些可可树因为高温枯死了，就像被烧焦了一样，”可可种植农胡格(Hugues)一边说，一边操纵采摘杆从树梢上剪下成熟的可可果。

雨季通常要从11月持续至次年4月，可现在雨季缩短了，雨量却更大了。马达加斯加很容易受到强气旋影响，而气旋的频度和威力都在增加。这些风暴改变了桑比拉诺河的河道，造成大面积洪泛，冲毁了河岸的可可树田地。2月的降雨量破坏性尤其大。

“要是高温没能毁掉可可树，洪水也会毁掉它们，”胡格叹息着，向田地深处走去。

桑比拉诺河谷是马达加斯加最肥沃的可可豆种植地，这里有成千上万的可可种植农，胡格只是其中之一。该地区集中了不少结合保护与农业的国际项目。瑞士非政府组织Helvetas得到“瑞士可持续可可平台”(Swiss Platform for Sustainable Cocoa)的支持，在此地实施“气候适应性可可景观”(Climate-Resiliient Cocoa Landscapes)项目，旨在解决土壤退化和森林砍伐问题。而瑞士可持续可可平台是汇集了巧克力制造商、贸易商、零售商，非政府组织、研究机构和政府官员等多方面的联盟。

当孩子们牵着瘦小的泽布牛(一种驼背牛)趟水过河时，桑比拉诺河显得很平静。可被冲垮的河岸暗示着洪水的破坏性影响。雨季来临时，整片可可树田都曾被冲走。在瑞士合作伙伴的支持下，当地人正尝试利用基于自然的解决办法来应对这个问题。

优质可可豆

马达加斯加的可可豆是质量的标志。瑞士可持续可可平台的若埃尔·弗莱(Joël Frei)解释说：“马达加斯加可可豆的口感出类拔萃。在瑞士，我们非常习惯食用产自加纳或科特迪瓦的可可豆制成的巧克力，其品质也非常好。而马达加斯加可可豆有种类似咖啡的味道，或者略带苦味，果香味更浓，也更丰富，令其口感着实与众不同。”

马达加斯加可可豆的名气在于质量而非数量。加纳和科特迪瓦是非洲的两个重量级出产国，产量加在一起占到全球产量的50%，而马达加斯加每年的可可豆产量仅为1.2-1.5万吨，与前两者相比实在微不足道。2023年瑞士从马达加斯加进口了近1000吨可可豆，低于平均水平，在过去十年中，瑞士每年一般要进口1500-2000吨。

尽管产量不大，产自马达加斯加的可可豆却普遍被人与卓越联系在一起。瑞士公司在其巧克力包装上自豪地注明这个可可豆产地，而许多瑞士巧克力公司都从桑比拉诺河谷采购可可豆，并支持那里的Helvetas项目，连瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)也通过这个平台进行支持。

弗莱称Helvetas实施的项目很有前景，因为让可可供应链上的方方面面都参与其中。刀耕火种的农业、薪柴驱动的森林砍伐和气候变化的影响，已严重破坏了桑比拉诺河谷的生态系统，而这家非政府组织协调的这个项目汇集了公共、私营和地方实体，就是要保护和恢复该河谷的生态系统。

高级瑞士调温巧克力和半成品的主要生产商Felchlin公司也支持并密切关注该项目。这家公司生产的三款顶级调温巧克力都带有马达加斯加可可豆的果香。

Felchlin公司总部位于瑞士中部，是一家以B2B(企业对企业)为导向的公司，其营销与公关主管米尔科·施内肯伯格(Mirko Schneckenburger)介绍：“产自桑比拉诺地区的可可豆是我们直接采购的一种上等可可豆。我们的客户包括巧克力制造商、面包店和糖果店，属于世界各地的高档美食界。”

人工“做媒”：可可花授粉现在要靠人手完成

空气中充斥着鸟鸣声与公鸡的啼叫，种植农在安班扎镇(Ambanja)附近的树上寻找可以采摘的饱满可可豆荚。弗洛里卡·马拉兰尼里娜(Florica Malalanirina)却对寻找有生命力的花朵更感兴趣，在交错的枝杈投出的树荫下，花朵的颜色浅到几乎看不见。这片地区的气候变化损害到参与授粉的昆虫，还带来了新的疾病。

马拉兰尼里娜是一名农艺技术员，伴她长大的是北部安比卢贝镇(Ambilobe)她父母种植的甘蔗的甜香。她效力于Felchlin在马达加斯加的供应商桑比拉诺公司(Sambirano S.A.)。她解释说：“气候变化对授粉产生了影响，因为参与授粉的许多昆虫都死于高温。”

2024年7月19日，在可可资源丰富的第亚那区安班扎镇郊区，一位农民在为一棵可可树进行人工授粉。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch

通常情况下，可可花要靠外形微小的蠓-热带地区的小苍蝇-来授粉。为了弥补大自然“媒人”作用的减弱，马达加斯加的可可种植农现在开始手工进行授粉。

马拉兰尼里娜用一把细小的刷子从一棵树上收集花粉，再将其刷到另一棵树上的不同花朵上。可可花的独特结构给自然授粉带来了挑战，因为可可花纤细、复杂的形状使得花粉很难到达雌蕊或雌花部分，而那里正是受精的地方。

韦罗妮克·沃洛希索科(Veronique Volohisoko)从2004年开始种植可可树。虽然她家那200棵可可树的产量正在下降，但全家人还在继续努力。这位育有一个孩子的母亲说：“可可树以前产量很高，现在越来越少了。”她把这一季70公斤的产量归咎于交替出现的酷热和过度潮湿。

以前 下一个 日落时分，马达加斯加人在安比卢贝镇郊外的马哈瓦利河畔沐浴洗衣。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 桑比拉诺河的洪水及对两岸的侵蚀导致树根裸露在外。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 阿莫博希坦德里亚纳镇的居民坐在自家的房屋和商店旁。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 2024年7月19日安班扎的田地，马达加斯加的可可果采摘者在可可树的树荫下工作。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 马达加斯加第亚那区挂满果实的可可树。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 瑞士非政府组织Helvetas驻第亚那区协调员Myrs Rasolofo切开一个可可果。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 马达加斯加的可可种植农在采摘可可果，他们切开果实收集种子准备晒干。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 马达加斯加妇女在阿莫博希坦德里亚纳镇的可可树苗圃里准备幼苗。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 坐在阿莫博希坦德里亚纳镇一家小店旁的马达加斯加妇女。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 一名马达加斯加妇女背着树叶和蔬菜来到桑比拉诺河岸。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 在马达加斯加安班扎生产可可豆的桑比拉诺公司里，一名当地工人在将晾干的可可豆装进麻袋。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 在安班扎市郊的一个街区，一名马达加斯加妇女在晾晒可可豆。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 安班扎可可生产商桑比拉诺公司里装满晾干加工过的可可豆的麻袋。 Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch 图片1

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种植农要对抗水土流失和使用化肥

通往桑比拉诺地区高处村庄的道路未铺路面，崎岖不平。即使天气干燥汽车也会抛锚。一路上，马达加斯加崩岗(lavaka)那倒过来的泪滴形状格外显眼。这些侵蚀沟壑是地下水冲刷陡峭的山坡，导致土壤崩塌时形成的。虽然这种现象一直存在，但森林砍伐以及气候变化导致的雨水和干旱周期加剧等因素加快了崩岗的形成。

流域委员会主席雷蒙德·曼迪尼(Raymond Mandiny)解释说：“谷地中的河流把高地流失的贫瘠沙土带进我们的田里，而可可树在沙质土壤中生长不良，所以我们一直在努力开垦种植可可树所需的黑土地。”

专家预测，如果不进行干预，土地将继续退化，进而威胁到马达加斯加特有优质可可豆的供应，以及约3万名农民的生计。为了应对这个问题，可可种植农还在该地区易受侵蚀的陡峭山坡上植树造林。

要想在日益脆弱的生长环境中种活可可树，有机肥料就至关重要。而景观项目正在努力帮助农民学用有机肥。

Helvetas气候适应可可计划项目官员米歇尔·拉扎芬德拉贝(Michel Razafindrabe)表示：“这不仅涉及耕作方式，这是思维方式的改变。以前农民根本不使用化肥。现在我们在向他们展示如何使用有机成分。”

市场需求与当地现实有冲突

对于那些解决温饱才是第一要务的农民来说，可持续发展实践可能是种有难度的营销口号。据估计，马达加斯加农村地区的贫困率约为80%，日均收入往往不足2美元，使得这些家庭在经济冲击面前非常脆弱。当地官员称，其他挑战可能让人更觉紧迫，例如缺乏技术支持、道路状况恶劣造成的隔绝，以及可可豆价格的波动等。

但欧洲市场在要求无森林砍伐产品，欧盟法规要求从2026年起，对可可豆和其他大宗商品进行无森林砍伐认证。这就要求追溯生产可可豆的具体地块。因此，瑞士在该地区牵头开展的项目正在帮助小农户获得土地所有权，并收集可可树地块的地理坐标，这些都是满足欧盟要求的必要步骤。

要让每个人都参与进来并不容易。“有些人认为植树造林是在掠夺土地，而我们的职责之一就是向他们说明，植树造林并不是掠夺土地，而是为了子孙后代保护土地，”Helvetas的拉扎芬德拉贝解释。

尽管困难重重，阿莫博希坦德里亚纳(Ambohitrandriana)镇的镇长阿罗纳(Arona)还是看到了希望的曙光。

他透露：“仅用一年时间，我们的植树造林就减少了河水里的沙子。人们开始了解这项工作的重要性。瑞士人看到我们保护环境的动力，我们也因此受到激励。”

(编译自英文：小雷/xy)