瑞士学生推动火箭研究发展

为了安全起见，格吕耶尔航天计划的“Colibri”火箭仍然被固定在起重机吊臂上。其实已经能够在起飞的地方独立着陆了。 Gruyère Space Program



当前，航空业发展的趋势是研发可重复使用的火箭。在瑞士，学生正围绕这一课题开展科研项目。详见以下报道。

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奥黛丽·沃伯格(Audrey Vorburger)研究太空仪器和太阳系。这位来自伯尔尼大学的天体物理学家和行星学家必须借助火箭开展工作。

“瑞士已经以其高精度制造技术和精密科学仪器的研发能力而闻名，”研究人员说。太空研发计划将进一步突出和扩大这些优势。

“进入太空不再是航天大国的专属；通过技术进步和全球开放的发射能力，小国也可以发挥重要作用。”

瑞士有若干个这样的学生科研项目，这些有助于促进瑞士太空技术的开发和推广，并培养该领域未来人才。我们考察了其中的两个。

可以垂直降落的火箭

在弗里堡州格吕耶尔腹地的砾石坑，下午四点刚过。年轻的团队正忙着做最后的准备。每一个动作都堪称完美。大家的注意力都集中在工作台上的一个四脚容器上，他们正在对其中一个腿进行微小修整。

它的尺寸：高2米45，重100公斤。名字：克里布利(Colibri)。这枚火箭在整个欧洲都是独一无二的，因为它可以直立着安全降落回地球。但实现这一点耗费了很长时间。

“格吕耶尔太空计划”(Gruyère Space Program)项目由五名年轻学生运营，他们从中学就认识，高中毕业后一起考上了瑞士洛桑联邦理工学院。

“欧洲还没有人发射过载物的火箭，并让它再次着陆，”25岁的机器人专业学生、该团队的发言人尤莉·博宁(Julie Böhning)说道。“我们一起完成了所有开发工作，这真是太棒了。”

负责转向、导航和控制系统的尤莉·博宁从研究团队组建时就是其成员之一。 swissinfo.ch / Michele Andina

博宁和她的四名同学已经研究火箭项目六年了。他们都受到了美国 SpaceX 项目的启发，该项目的火箭也可以垂直降落到地球上，原理是一样的。他们完全自主开发和建造了“克里布利”。

在测试台上，团队将所有零件组装到火箭仓中，使其进入完全运行的状态，以便分别测试每个零件。包括油箱、发动机、电子设备、传感器。现在，该团队已发展到15人的规模。

倒计时开始

今天有八个人在砾石坑，包括创始成员杰雷米·马尔西亚克(Jérémy Marciacq，26 岁)和西蒙·波特(Simon Both，25 岁)。他们正在笔记本电脑上检查各种数据流。测试结束后，他们将详细分析数据。

该团队快速在安全距离内建立了一个移动控制中心。火箭已经加满油，一架小型无人机正在准备发射的“克里布利”周围巡视。因为它已满载燃料，接近它太危险了。

“五、四、三、二、一”，倒计时开始。然后声音响起，火箭按计划升到几米高的空中。今天，在它的第25次试验中，火箭必须在空中稍微偏离航向，以证明它可以自行返回小型起降平台。

除了一些小问题外，这次试验结果令人满意。波特说，当天的目标已经实现。主要是要测试火箭着陆的新算法。算法是由学生们自己编写的。

在瑞士，这样的测试需要特别许可。但由于火箭的顶端悬挂在起重机臂架上，且缆绳有紧急停止功能，因此“克里布利”在法律上被视为地面物体。相关测试必须距离最近的住宅建筑至少200米，当前实验场所已远远超过了规定距离。

在格鲁耶尔小镇附近的砾石坑中测试“Colibri”火箭。 Gruyère Space Program

克洛德·尼科利耶担任导师

他们使用简单廉价的材料建造了火箭。“通常，“克里布利”的油箱是从建筑工地找来并改造的管道，”博宁说。团队还借助3D打印，在很短的时间内独立更换某些部件，无需依赖供应商。

学生们自己完成所有事情。当然，没有赞助商是不可能的。他们现在有55个工业合作伙伴。其中包括为他们免费提供部分砾石坑和起重机的公司。马尔西亚克必须完成额外培训才能操作起重机。

瑞士第一位宇航员克洛德·尼科利耶(Claude Nicollier)是知名人物，也是青年火箭迷们的项目导师。作为学生，他们能够联系世界各地的各领域专家，这些专家很乐意花几个小时为他们提供建议，博宁说。

学生们的研究目的是什么？她说：“我们希望利用这架演示机证明，我们也能够在欧洲发射火箭并回收。

关于将在未来乘坐火箭前往月球或其他天体的机器人的报道：

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带降落伞的系统

另外一天，其它地点。这次我们在苏黎世州杜本多夫军用机场的机库里。这里是瑞士航空业的发源地。如今，一些机库里设有创新园区。各种学生项目和初创企业都设在那里。

其中包括由学生运营并得到苏黎世联邦理工学院及其他大学和研究所支持的ARIS太空项目。在这里，能看到早期项目中的几枚小型和大型火箭，它们排成一排。

当前的火箭项目“尼克利耶”(NICOLLIER)以瑞士宇航员的名字命名，这位宇航员在线参加了火箭的第二次技术审查并向团队提供了反馈。21岁的项目经理菲利克斯·哈特维希(Felix Hattwig)是苏黎世联邦理工学院物理专业的在读学生。

该项目研究的是可重复使用火箭。它有两个内置降落伞，即所谓的制导回收系统。机械工程专业学生马特奥·瓦斯(Matteo Vass，20岁)解释说，火箭到达飞行最高点后，小型降落伞会立即刹车。他是回收团队的负责人，因此负责刹车系统。

然后，由独立软件系统控制的大型制导降落伞会在距地面约800米处展开。它旨在将火箭带到着陆点。

菲利克斯·哈特维希和马特奥·瓦斯正在固定自动控制降落伞的电子设备。 swissinfo.ch / Christian Raaflaub

该团队目前正在进行降落测试。瑞士武装部队从直升机上投下导弹，以模拟着陆。当然，这不是在人口稠密的地区进行的，而是在军事基地进行的，例如在格拉鲁斯州或伯尔尼高地。

然而，多雨的春天才是“尼克利耶”团队真正的麻烦：13次计划的降落测试中只有两次可以进行。然而，在两人向我们展示的视频中，测试进展顺利，火箭回到了着陆点。

自动控制变得越来越重要

“这是太空旅行的新时代，不仅关乎火箭本身，还关乎与之相关的新系统，”哈特维希说。最重要的是自主控制。但不限于此：“我们的火箭超越了引导回收，攻克了一个重大挑战，”他说。

“我们还试图在其他领域实现技术创新。”例如，可在火箭中互换的计算机板。或者空气制动器方面，同样也开辟了新天地。

43名活跃成员在念书的同时经营这个项目，虽然既没有薪水，也没有学分。他们投入了大量心血。这两名大学生从小就对太空旅行着迷，期待着实现自己的梦想。他们还有40到50名赞助商。

他们的火箭从未发射过，但之前的ARIS项目已经为此奠定了基础。哈特维希说，目前，第一次发射计划于10月底在瑞士进行。最终目标是发射三个不同的有效载荷，即卫星。

尼科利耶项目投放试验中的火箭及主降落伞。 ARIS

“格吕耶尔太空计划”计划于9月底进行首次示范飞行，克洛德·尼科利耶是受邀嘉宾之一。届时，学生们还将宣布之后的计划。

“我们彼此有共识，将以公司的形式开辟新天地，”博宁说。届时主要业务将与火箭无关，而是涉及他们多年来研究的相同技术。砾石坑里的火箭建造者暂时不想透露更多。

瑞士资讯swissinfo.ch今夏拜访过这些研究人员，他们也依靠火箭将仪器送入太空：

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“良好而实用的成长基础”

“学生们取得的成就值得高度尊敬，”瑞士太空局，即联邦政府的国家和国际空间事务能力中心，应询回复道。

按国际标准，这些瑞士学生项目“非常成功”。此类项目将“为学生成长奠定良好而实用的基础，为他们未来在太空领域施展拳脚做好准备”。

“显然，”中长期来看，从事太空研究和在太空机构任职的人都面临一个挑战，即处理“成本-可回收性-可持续性”之间的关系。

(编辑：Editiert von Veronica DeVore/ml，编译自德语：瑞士资讯中文部/gj)