瑞士科研人员发现北京雾霾的来源

在一项国际研究中，瑞士保罗·谢尔研究院(Paul Scherrer Institute)的科研人员已经发现了中国首都空气污染物的源头。他们确认，雾霾的来源因冬夏季节变化而有所不同。
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该研究院周四(8月8日)表示，根据各种研究的估算，空气污染每年在全球导致数百万人死亡。然而，要确定污染物的来源往往是一项挑战。
一个由保罗·谢尔研究院、北京化工大学和赫尔辛基大学组成的国际科研小组现在成功地以更精确的方式确定了北京都市区的雾霾来源。在此过程中，他们使用了一种新型移动式气溶胶质谱仪。
这个仪器安装在北京一所大学的屋顶上，实时分析室外空气中微粒的分子组成。这使得科研人员能够以前所未有的详细程度了解雾霾、其来源及形成，保罗·谢尔研究院科研小组组长、科学家卡斯帕·戴伦巴赫(Kaspar Dällenbach)解释说。
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他们的一个重要发现是，夏季和冬季北京上空的雾霾来自不同的源头和地区。
大京津冀地区冬季靠燃烧木头和煤炭取暖，这是冬季雾霾的罪魁祸首。到了夏季，当南风较大时，城市交通和工业排放的废气则占到主导地位，而这些废气可能来自西安-上海-北京城市带。
研究结果表明，雾霾是一种大范围的区域现象，雾霾所含污染物的传播距离长达数百公里。要想改善空气质量，就得在整个城市群落采取大规模的协调措施。
科研人员指出，他们的科研小组还将利用此次开发的各种方法来了解欧洲或全球南方都市圈的雾霾情况。
他们的研究成果已发表在《自然-地球科学》期刊上。
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