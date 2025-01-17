解读：无人驾驶在瑞士有没有未来？

邮政巴士公司于2016年在瑞士锡永测试了首辆自动驾驶巴士。 Manuel Lopez

自动驾驶车辆由软件而非人类司机控制。2024年，由百度运营的500辆自动驾驶出租车穿行在武汉街头。从2025年3月起，瑞士也正式批准此类车辆在公路上行驶。此项新策将给瑞士带来怎样的影响呢？

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经过多年的测试，瑞士政府确认自动驾驶车辆在特定条件下可以满足公路安全要求。政府表示，无人驾驶交通有助于提升公共交通系统，同时可以有效缓解因人为疏忽引起的交通拥堵和事故。许多国家也得出了类似的结论。

瑞士资讯swissinfo.ch在此概述瑞士在无人驾驶交通领域的现状，并预测无人驾驶车辆可能带来的未来。

3月起瑞士道路上会有何变化？

2025年4月1日《北京市自动驾驶汽车条例》将正式施行。与此同时，瑞士政府也批准了自动驾驶车辆逐步引入的新阶段。

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自2025年3月1日起，具备辅助驾驶系统的车辆可以在瑞士高速公路上运行，这些系统允许车辆自主操控方向、控制速度及制动。但司机必须随时准备接管驾驶。

各州将有权批准某些路线供自动驾驶车辆运行，这些车辆由控制中心进行远程监控。此类车辆通常为巴士、出租车或货运车。

指定停车场和停车区域将允许自动驾驶车辆在无司机情况下自动泊车。

“瑞士扩大了无人驾驶交通的边界，”咨询集团EBP瑞士分公司交通安全负责人贝蒂娜·扎恩德(Bettina Zahnd)表示。

相比其他国家，瑞士处于何种状况？

包括大多数欧洲国家在内的全球多个国家也开展了自动驾驶车辆的试点项目，并更新了相关法律法规。

中国和美国的一些州及城市在引入完全自动驾驶车辆(即等级4自动驾驶，见下方信息框)方面处于领先地位。

2020年，Waymo成为首家获准在美国凤凰城运营无人出租车服务的公司。两年后，百度获准在中国的武汉和重庆运营其无人驾驶车队。

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此后，这两个国家的无人驾驶车队在越来越多的城市逐步扩展。

在过去两年中，日本、新加坡、阿联酋和德国也批准了等级4自动驾驶车辆在公共道路上的使用。

自2015年向瑞士电信(Swisscom)和瑞士邮政(Die Post)发放许可证以来，瑞士政府一直在严格安全条件下颁发自动驾驶车辆的测试许可。

2023年《道路交通法》修订后，联邦有关部门认为，在道路上引入更多类型自动驾驶车辆的时机已到。

瑞士下一步有何打算？

今后，瑞士的26个州将负责协调自动化交通系统与传统车辆交通的共存。

“我们正处于过渡阶段，以了解这项条例在实际操作中的意义。在纸面上看到的内容是一回事，而具体的落实途径往往会有所不同，”瑞士自动化交通协会(SAAM)首席战略师马丁·诺鲍尔(Martin Neubauer)说道。

贝蒂娜·扎恩德也同意，在自动化交通的下一阶段仍有许多需要学习的地方。“这为更先进的试点项目铺平了道路，让我们能够积累自动驾驶车辆在瑞士地形、道路标志和交通流中运行的实际经验，”她指出。

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“目前，瑞士的自动化交通技术非常适合改善偏远地区的公共交通服务。不过可能还需要几年时间，才能看到它在缓解交通拥堵和事故方面的成效，”扎恩德补充道。

主导邮政巴士(PostBus)项目、推动无人驾驶巴士融入公共交通系统的诺鲍尔表示，瑞士与其他国家的当务之急有所不同。

“我们的重点不是像旧金山那样开发网约出租车，而是开发能最大限度载客的共享车辆，”他解释。

无人驾驶汽车会主导瑞士街头吗？

还需要很多年，无人驾驶汽车才可能成为常见交通工具，或超越传统车辆的数量。

“到2030年，瑞士的公共道路上可能会有约100辆等级4自动驾驶车辆，”诺鲍尔预测，“到2035年，这一数字可能会增加到数千辆。但我们最早可能要到2035年，才能见到等级5的完全自动驾驶技术的实现。”

部分原因是，汽车制造商在大规模投入自动驾驶汽车生产之前，仍需深入了解这项技术对道路的影响。

目前，中国和美国的汽车制造商在生产无人驾驶车队方面处于领先地位，而欧洲同行在电动车生产方面已经落后。在自动驾驶车辆领域，欧洲可能很难跟上竞争步伐。

另一个潜在的障碍是公众对自动驾驶车辆的接受度。

2017年，EBP受瑞士电信协会(STA)委托进行的一项调查显示，公众普遍接受辅助驾驶系统，但绝大多数受访者认为自动驾驶车辆没有意义。

扎恩德表示，瑞士人的通勤习惯也会对他们在私人出行中使用无人驾驶汽车的热忱产生影响。

她解释说：“我不认为公众正在翘首等待无人驾驶汽车的到来。人们在汽车上不会像在火车上那样，拿出笔记本电脑工作。瑞士的公交系统非常好，所以如果人们想在途中工作，他们会选择火车而不是汽车。”

自动化交通有何利与弊？

“自动驾驶车辆将使道路交通更安全，可改善交通流动，并提高现有容量的利用效率，”2020年交通部发布的《未来交通2060》报告中如此写道。

自去年11月瑞士选民否决政府扩建高速公路网络的计划以来，优化道路容量变得尤为重要。

报告预测，自动驾驶车辆还可以改善公共交通，特别是在偏远地区，例如提供往返火车站的接驳服务。

此外，人们希望自动驾驶系统的使用能减少人为失误造成的交通事故数量。

但报告也指出了一些可能的缺点。“自动驾驶车辆将减少(但不会完全消除)对重型货车、巴士和出租车司机的需求。”《未来交通》报告中写道。同时，鼓励拼车的预期效果可能减少购车需求，从而对汽车的销量产生负面影响。

(编辑：Virginie Mangin/sb，编译自英文：小雷/gj)