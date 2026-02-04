第2轮会谈阿布达比登场 俄罗斯要求乌克兰让步

afp_tickers

2 分钟

（法新社阿布达比4日电） 随着俄罗斯与乌克兰第2轮会谈在阿拉伯联合大公国首都阿布达比（Abu Dhabi）登场，莫斯科当局今天要求基辅接受俄国提出的条件，否则将持续推进这场近4年的侵略行动。

乌克兰首席谈判代表今天表示，华府斡旋的第2轮和平会谈已经登场。

乌克兰代表团团长乌梅洛夫（Rustem Umerov）今天在社群媒体发文证实：「新一轮会谈已在阿布达比举行。」他还说，基辅的代表团寻求「达成一场公平且持久的和平」。

然而，就在新一轮会谈登场之际，克里姆林宫今天表示，在乌克兰同意莫斯科提出的谈判条件以前，俄方将继续推进这场侵略行动。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体：「在基辅政权做出适当决定以前，特别军事行动将持续进行。」

会谈登场以前，俄军对乌克兰能源网发动大规模无人机与飞弹袭击，造成大批民众在严寒中无电力与暖气可用。克里姆林宫的强硬措辞，加上军事施压，恐让这场新一轮会谈蒙上阴影。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天指出，俄国攻击基辅的能源系统「证实了莫斯科的态度未曾改变：他们继续把赌注押在战争与摧毁乌克兰上，并未认真看待外交」。他表示乌克兰的谈判代表团将据此调整策略。

然而，美国总统川普（Donald Trump）表示，俄国总统普丁（Vladimir Putin）曾承诺1周不袭击基辅或关键能源设施，而他「信守承诺」。川普还说，他希望普丁结束这场战争。