第3轮劳资谈判获进展 福斯员工仍酝酿12月1日罢工

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（法新社德国沃佛斯堡21日电） 德国福斯汽车集团（Volkswagen）工会与管理层针对大幅削减成本计画召开第3轮会谈，尽管谈判出现进展，工会代表仍表示将着手自12月1日起发动「警告性罢工」。

旗下品牌包括保时捷（Porsche）与斯柯达（Skoda）的福斯汽车集团正在对抗诸多挑战，包括国内成本居高不下、在关键市场中国销量下滑与转型至电动车方面出现问题。

今天的会谈是自福斯9月震撼宣布公司首度考虑关闭德国工厂以来的第3轮谈判。

德国金属工业工会（IG Metall）在会中提案表示，可在无须关闭工厂的情况下节省15亿欧元（约新台币520亿元）的劳动成本。

工会谈判人员格勒格（Thorsten Groeger）会后向媒体表示，管理阶层已同意评估这项计画，并「在这个基础上」持续会谈，双方将于12月9日再次见面讨论。

同时，格勒格说他将「向团体协商委员会建议，在不得罢工条款到期时，也就是自12月1日起要求在福斯工厂举行警告性罢工」。

他说：「这在持续进行的谈判过程中是必要之举，因为今天日益清楚的是…双方的立场差异依旧巨大。」

他还说，福斯关闭德国工厂「并非不可能」。