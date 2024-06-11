红新月会：以军利用救援卡车掩护渗透难民营救人质

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（法新社耶路撒冷11日电） 巴勒斯坦红新月会昨天表示，以色列士兵周末期间营救4名人质时，利用一部救援卡车作为掩护，渗透混入加萨中部纽瑟拉特难民营。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent Society）在声明中针对「占领部队利用这类车辆渗透进入难民营的危险性」提出警告。

声明指出：「在民众因严重三餐不继而受苦之际，占领部队伪装自己，拿民众目前亟需的援助作为幌子…此举危及救援团队的安全。」

巴勒斯坦红新月会发言人法沙赫（Nebal Farsakh）告诉法新社，这样的先例引发日后人道援助工作者身分恐遭怀疑的可能。

昨天被询及红新月会声明时，以色列军方要法新社查阅以色列军方发言人阿德雷（Avichay Adraee）8日的社群媒体发文。他当时驳斥以军利用援助卡车进入纽瑟拉特（Nuseirat）难民营的指控是「谎言」。

以军8日在纽瑟拉特难民营的军事行动救出4名人质。这些人质自去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）攻击以色列以来就被囚禁在加萨。

根据加萨卫生当局，以军报复行动至少造成加萨走廊3万7124人死亡，其中大部分为平民。法新社根据以色列官方数据统计，哈玛斯去年10月7日对以国南部发动攻击造成1194人死亡，其中大多是平民。