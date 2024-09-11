继电动车后 加拿大恐对中国电池和矿物进一步课税

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（法新社渥大华10日电） 加拿大今天表示，近期可能针对中国电池、科技产品和关键矿物进口进一步课徵关税。

加拿大公布对中国电动车课徵100%关税、从10月1日起生效后，又宣布就上述拟议措施进行30天公众谘询。

加拿大副总理方慧兰（Chrystia Freeland）在执政的自由党（Liberal Party）于卑诗省（British Columbia）纳奈摩（Nanaimo）开会之际举行记者会表示：「今天，我宣布针对中国电池、电池零件、半导体、关键矿物和金属，以及太阳能产品进口进行30天的公众谘询。」

在一项声明中，方慧兰办公室指控中国在这些领域不公平竞争，「对加拿大劳工和企业构成威胁」。

声明指出，这项「为因应中国不公平贸易行为而徵收潜在附加税」的公众谘询，将徵求业界对附加税的适用及生效时间的意见。

加拿大配合美国措施，于8月底宣布对中国电动车课徵关税，试图阻挡中国国家补助的车辆大量输入北美。当时，渥太华也宣布对中国进口的钢铝制品徵收附加税。

中国随后指出，将对加拿大的进口油菜籽和化学产品展开反倾销调查，明显采取报复。

加拿大是全球最大的油菜籽生产国，油菜籽用于制造食用油、动物饲料和生质柴油，中国一向是加拿大油菜籽最大消费者之一。

北京已就电动车进口关税向世界贸易组织（WTO）对加拿大提出申诉。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）