缅甸军政府主导选举公平性受质疑 投票所不见年轻人踪影

2 分钟

（法新社仰光28日电） 缅甸今天在层层限制下展开投票，前几次选举踊跃排队投票的年轻人，在这次军方主导的选举中明显缺席，出门投票者以年长选民为主。

自缅甸军方5年前夺权以来，大批民众纷纷离开这个饱受战争摧残的国家，其中包括许多35岁以下符合徵兵年龄的男性，抑或是为了摆脱缅甸经济困境、寻求更好生活的年轻人。

年轻人就算留在国内，也对这次投票兴趣缺缺。国际人权团体则抨击这次选举根本是场骗局。

一名来自瓦城（Mandalay）、为了安全而不愿具名的20多岁男子表示：「去投票的大部分是老人家。」

他告诉法新社：「我觉得没人想参与这种乱七八糟的事。大家大概都不相信这场选举的公平性吧。」

在仰光（Yangon）市中心金碧辉煌的苏雷佛塔（Sule Pagoda）附近一处投票所，前来投票的选民主要是长辈、带着小孩的妈妈，以及提着菜篮的家庭主妇。

根据当地一名选举官员，投票结束前最后两小时，在这处登记选民约1400人的投票所，实际投票人数不到500人。

2020年上一次选举时，投票率约为7成。

缅甸这次选举分3阶段投票：第1轮于当地时间28日上午6时展开，涵盖仰光、瓦城与首都奈比多（Naypyidaw）的选区；第2轮投票将于两周后举行；第3轮暨最终投票日为1月25日。

但这个人口约5000万的东南亚国家深陷内战，反抗军控制地区将不设置投票站。

联合国（UN）今天表示，缅甸需要「自由、公平、具包容性、可信」的选举，联合国「与缅甸人民及他们对民主的渴望站在一起」。