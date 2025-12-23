缅甸军方强迫民众投票 联合国谴责暴力打压异己

（法新社日内瓦23日电） 联合国今天说，缅甸军政府运用暴力与威吓手段，强迫民众参加即将举行、由军方控制的选举，反对军方的武装团体则以类似手法阻止民众投票。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）发布声明表示：「缅甸军方当局必须停止动用残酷暴力强迫人民投票，也必须停止逮捕表达异议的民众。」

缅甸军政府预计自28日起举行投票，并宣称这场高度受限的选举是5年前推翻上届民选政府后、重新迈向民主的象徵，当时军方政变引发内战。

国际监察机构普遍认为，这场为期1个月、分阶段进行的选举，不过是军方戒严统治的变相包装。

图克上月曾对法新社表示，在目前情势下于缅甸举行选举「难以想像」。他今天警告，平民不论参加与否，都分别面临军方及武装反对团体的威胁。

声明中说，已有数十人因为行使表达自由权利，被依据「选举保护法」拘留。

声明提到，许多被捕者遭到「极其严苛的刑期」，其中仰光地区附近城镇的3名青年仅因张贴反选举海报，就分别被判处42至49年徒刑。

联合国人权办公室也收到来自缅甸多地，包含瓦城（Mandalay）地区的流离失所者回报，他们被警告如果不回家投票，将遭到攻击或没收房屋。

图克强调：「强迫流离失所者冒险、非自愿地返乡是侵害人权的行为。」