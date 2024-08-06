缅甸政府军撤离东部掸邦部分据点 内战战况受挫

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（法新社仰光6日电） 缅甸少数民族武装团体声称在靠近与中国接壤的边境地区击溃政府军后，缅甸军政府领导人表示，基于人民安全考量，军方已撤离当地部分据点。

缅甸民族民主同盟军（Myanmar National Democratic Alliance Army）6月底沿着通往中国的主要贸易公路再度对政府军发动攻势以来，东部掸邦（Shan State）地区即陷入激战。

军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）昨晚在电视演说中表示，有关掸邦局势，考量到当地地区及人民的安全，政府军已经撤离他们的据点。

敏昂莱还说：「政府将继续努力，确保掸邦与整个国家的和平及稳定。」

缅甸民族民主同盟军日前表示，历经数周激战后，他们已拿下军方一处区域司令部。这对军政府来说是一大打击。

缅甸民族民主同盟军3日发表声明说，同盟军战士全面拿下位于腊戍（Lashio）的东北军事司令总部。

军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）昨天坦承，军方已和东北司令部高阶军官失去联系。

绍敏通在声明中说：「最后与这些高阶军官联系的时间是在8月3日晚间6时30分，之后我们便失联至今。」

声明还指出：「根据仍有待确认的通报，叛乱恐怖分子据悉已经俘虏部分高阶军官。」