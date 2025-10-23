缅甸突袭诈骗KK园区 逾600人跨境逃到泰国

（法新社曼谷23日电） 泰国西部边界省分达府（Tak Province）副省长沙瓦尼今天表示，在缅甸军方突袭恶名昭彰的诈骗中心「KK园区」（KK Park）后，超过600人逃离园区，并越过边境进入泰国。

沙瓦尼（Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya）表示，截至今天上午已有677人逃离KK园区后穿越莫衣河（Moei River）到泰国。

缅甸自2021年政变引发内战以来，管治松散的边境地区出现许多网路诈骗集团据点，专门锁定受害者进行爱情和商业诈骗。当局今年2月展开备受关注的扫荡行动，约有7000名人被遣返，泰国也实施跨境网路封锁措施。

然而法新社本月调查发现，缅甸诈骗园区仍持续扩建，同时大量安装星链（Starlink）网路服务接收器，以便连上科技大亨马斯克（Elon Musk）旗下的卫星网路。

沙瓦尼今天告诉法新社：「移民警察与军方特遣队已合作，依人道程序提供协助…而且他们将进行甄别。」

他还说，这项流程将有助当局判断相关人员是否为人口贩运受害者；若非受害者，则可能因非法越境而被起诉。

达府政府办公室在声明中表示，从缅甸入境泰国的这群人是「外籍人士」，男女皆有，当局预期将有更多人越境到泰国。

专家指出，虽然部分诈骗工作者显然是被强行带进戒备森严的园区，但也有人是自愿前往，希望在这个价值数十亿美元的非法产业中赚得比在家乡多。