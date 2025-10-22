缅甸诈骗园区利用星链 SpaceX：切断2500多组装置服务

（法新社仰光22日电） 法新社披露缅甸诈骗产业大量使用太空探索科技公司（SpaceX）的「星链」（Starlink）卫星网路终端机后，该公司今天称已辨识出诈骗中心内逾2500组星链装置并切断服务。

与此同时，当局持续对缅甸最大诈骗园区之一的「KK园区」展开取缔，法新社记者目击上千人逃离这处位于泰国边境的园区。

法新社本月的调查揭露，尽管当局今年稍早曾高调查缉，缅甸诈骗中心仍不断大兴土木，特别是在缅甸边境的米瓦迪（Myawaddy）。

许多诈骗中心在邻国泰国切断其网路和电力后，似乎在屋顶上安装大量星链网路接收器。

亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司的星链业务营运副总裁德雷尔（Lauren Dreyer）今天在社群平台X写道：「SpaceX主动在缅甸疑似『诈骗中心』附近辨识出超过2500组星链装置，并使其无法运作。」

缅甸军方本周宣布曾突袭KK园区，并查获30组星链终端机。这只占当地使用数量的一小部分。

法新社记者今天则目击，有超过1000人正以步行、机车或挤上皮卡车等方式撤离KK园区。其中一名离开KK园区的员工表示，取缔行动正在进行中。