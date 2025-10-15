缅甸诈骗园区蓬勃发展 马斯克「星链」疑成利器

afp_tickers

4 分钟

（法新社美索15日电） 各国当局声称重创缅甸诈骗园区，但调查发现这些专门对中国与美国受害者，造成数十亿美元损失的诈骗「工厂」，规模更胜以往，扩展速度惊人。

卫星影像及无人机空拍画面显示，泰缅边境以重兵把守的米瓦迪（Myawaddy）诈骗园区正大兴土木，园区建筑屋顶大量安装马斯克（Elon Musk）卫星服务「星链」（Starlink），显示当地广为利用这套网路系统。

卫星影像显示，扫荡行动仅数周后，多处园区即迅速重建。泰国虽然切断当地网路与电力，不过各大园区屋顶随即铺满「星链」天线。仅在规模最大的「KK园区」，建物屋顶就架有近80个「星链」卫星天线。

专家指出，这些以情感诈骗及「杀猪盘」（pig butchering）等投资诈骗闻名的据点，多由中国主导的犯罪集团，结合金三角（Golden Triangle）地带无法无天的缅甸民兵组织控制。

中、泰、缅三国今年2月曾联合施压，迫使当地民兵承诺清剿此类园区，释放约7000名遭贩运至诈骗机房、被迫骗取他人财物的亚洲及非洲工人。获释者向外展示身上疤痕与瘀伤，控诉遭管理人员殴打，且被迫日以继夜地进行手机与网路诈骗。

尽管如此，根据泰国高阶警官透露，扫荡行动发起后，园区内仍可能有多达10万人滞留，这些自疫情以来如迷你城市般冒出的诈骗园区，多半被铁丝网与持枪警卫层层包围。

尽管「星链」未获缅甸官方执照，今年2月以前尚未列名主要网路供应商，但根据亚太网路资讯中心（APNIC）数据，它在4月底首度进榜，自7月3日至10月1日之间已稳居流量榜首。

加州检方2024年7月曾正式警告「星链」其卫星网路正为犯罪集团利用，但未获回应。泰国与美国政界人士亦向马斯克表达关切，民主党籍联邦参议员哈山（Maggie Hassan）吁请身为太空探索科技公司执行长的马斯克出手，阻止东南亚跨国犯罪集团利用「星链」诈骗美国人民。

美国国会联合经济委员会（Joint Economic Committee）已启动对「星链」涉入诈骗产业的调查。太空探索科技公司并未回应法新社查证。

美国资深网路犯罪检察官威斯特（Erin West）去年辞去工作以推动相关防制。她表示一间美国公司竟允许这种事情发生，实在令人憎恶。

美国财政部指出，估计去年美国受害者因此损失高达百亿美元，较前一年成长66%。