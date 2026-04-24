美伊谈判进展胶着 以黎停火延长3周

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（法新社华盛顿23日电） 尽管美国与伊朗在结束战争的谈判陷入僵局，但美国总统川普今天仍表示，以色列与黎巴嫩间脆弱的停火协议将再延长3周。

川普是在与两国大使会面时宣布延长停火，尽管近期以色列在黎巴嫩展开攻击，以及伊朗支持的真主党（Hezbollah）从黎巴嫩发射火箭。真主党未参与华府的谈判。

川普今天告诉记者：「我认为很有机会达成和平。我觉得这应该不困难。」原本的停火协议将于周26日到期。

稍早川普还表示，他不急着结束与伊朗的战争，伴随第3个航舰打击群抵达中东，川普说伊朗的时间已不多，称「时钟正在倒数」。

伊朗媒体报导，首都德黑兰（Tehran）发生爆炸，这是中东战争两周前达成停火以来首次。目前不清楚爆炸原因，一名以色列安全消息人士告诉法新社，以色列目前并未对伊朗发动攻击。

目前美伊的第2轮会谈陷入胶着，仍看步道恢复外交谈判、结束荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）僵局的迹象。

自4月8日停火以来，美国与伊朗已将重心转向全球约五分之一原油与液化天然气进出口航道的荷莫兹海峡。伊朗为报复美以开战，战事爆发之初即有效封锁海峡。

川普在社群媒体上说：「我有的是时间，但伊朗没有。时间正在倒数！」

川普今天也排除对伊朗动用核武的可能性，他先前并下令美国海军若遇到在荷莫兹海峡敷设水雷的伊朗船只就予以摧毁。