美俄乌三方会谈终结俄乌战争？ 克里姆林宫否认

afp_tickers

2 分钟

（法新社迈阿密21日电） 在各方外交官正齐聚迈阿密、准备讨论结束俄乌冲突的可能方案之际，克里姆林宫（Kremlin）今天否认，美国、俄罗斯与乌克兰之间的三方会谈正在筹备之中。

前一天，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）声称美方曾提出三方会谈的构想，这将会是莫斯科与基辅半年以来的首次面对面谈判，但他对该会谈能否取得进展持怀疑态度。

根据俄罗斯新闻社，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）的外交政策顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告诉记者：「目前没有人认真讨论过这个倡议；据我所知，也不在筹备中。」

泽伦斯基在透露美方三方提议后并说，欧洲特使也可以出席，「举行这样的联合会议是合理的」。但他随后对记者表示：「我不确定这会带来任何新进展」。他并敦促美国加大对俄施压，以结束战争。

普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）昨天抵达迈阿密，乌克兰与欧洲团队自19日起也在此集合，进行由美国特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普总统女婿库许纳（Jared Kushner）调解的谈判。

鄂夏柯夫表示，德米崔耶夫「将返回莫斯科，做出报告，我们将讨论下一步行动」。鄂夏柯夫并告诉俄罗斯记者，他「尚未看到」美方在美、乌、欧谈判后提出的修订版和平方案。