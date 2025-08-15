美俄峰会将举行 美俄乌三方立场一览

（法新社阿拉斯加州安克拉治14日电） 美国总统川普与俄罗斯总统蒲亭即将在美国开会，乌克兰总统泽伦斯基从远方关注这场事关重大的峰会。法新社在峰会前，请专家分析美俄乌三方各自的立场与利益。

●川普诉求为何？诺贝尔和平奖（Nobel Peace Prize）。

川普曾多次公开表示，希望获得这项全球最具声誉的奖项，不过许多观察人士认为挪威诺贝尔协会（Norwegian Nobel Institute）似乎不太可能将这个殊荣颁给这位备受争议的总统。

川普对自身谈判能力引以为豪，竞选期间曾矢言在「24小时内」结束俄乌战争，不过即便他上台后以缩减军援的方式向泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）施压，希望乌方妥协，他向蒲亭的喊话仍未获理会。

这位富豪总统也曾表示，他看好俄国的商机。俄罗斯目前仍因战争受到西方制裁。

许多欧洲领袖担忧，川普与蒲亭一对一会谈时恐被影响，因为他过去曾对蒲亭表达钦佩。

●蒲亭诉求为何？尽可能保住在乌克兰占领的地区。

俄罗斯2022年2月挥军乌克兰后，未能迅速拿下乌克兰，不过近几个月来在战场上持续取得进展，使得蒲亭相信自己在军事上占上风。

前美国驻乌克兰大使赫普斯特（John Herbst）表示，蒲亭已经清楚可能的协议样貌：停火加上某种形式的乌克兰安全保障。

赫普斯特也分析：「这不会如蒲亭的愿，他想要的是全面掌控乌克兰…若他无法获取更多，他可能会勉强接受现有的条件。」赫普斯特目前担任华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）欧亚中心资深主任。

川普先前扬言若俄罗斯不朝停火迈进，将对俄国祭出新制裁之后，蒲亭提议与他会面。

华府智库「欧洲政策分析中心」（CEPA）民主韧性计画主任葛林（Sam Greene）说：「对俄罗斯来说，最佳情况是…他们能在谈判桌上摆出的协议不仅促成某种形式的停火，还能让俄罗斯掌握升级局势的主导权，在乌克兰陆地或空中都不会遇到任何真正的吓阻力。」

●泽伦斯基诉求为何？参与谈判且俄军撤出乌克兰。

泽伦斯基将不会参与这次「川蒲会」。川普与美国前总统拜登（Joe Biden）坚持「没乌克兰参与就不谈乌克兰」的立场截然不同。

川普已承诺让泽伦斯基参加，如果蒲亭同意，甚至可能举行三方峰会。不过，川普也重申乌克兰需要在领土上让步，而这是泽伦斯基明确拒绝的事情。

「欧洲政策分析中心」研究员托卡里克（Olga Tokariuk）表示，这对乌克兰人来说，「就像两大强权在没有乌克兰参与谈判的情况下，决定乌克兰的命运」。

她说，对乌克兰而言，最佳情况是蒲亭与川普未达成协议，且美方对俄国实施新制裁。

不过，赫普斯特表示，泽伦斯基可能会接受让俄罗斯继续控制现有占领地、但不予正式承认的协议；蒲亭则得接受「他夺取更多乌克兰土地与重建俄罗斯帝国的构想彻底破灭」。