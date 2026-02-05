美俄核武条约到期 中国：现阶段不会参加核裁军谈判

（法新社北京5日电） 美国、俄罗斯的「新战略武器裁减条约」（New START）今天到期失效，中国外交部今天对此表示遗憾，呼吁美国积极回应俄罗斯有关继续遵守条约核心限制的建议。此外也强调，中方现阶段不会参加核裁军谈判。

对于「新战略武器裁减条约」到期失效的问题，中国外交部发言人林剑下午在例行记者会做出回应。

林剑表示，中方对美俄「新战略武器裁减条约」到期失效表示遗憾。裁减条约对维护全球战略稳定具有重要意义，国际社会普遍担心这项条约的失效将对国际核军控体系和全球的核秩序产生消极影响。

他说，俄罗斯曾经建议俄美继续遵守条约的核心限制，中方呼吁美方积极回应，以负责任方式处理条约的后续安排，早日恢复与俄方的战略稳定对话。

此外，针对「美方表示，在推进核军控问题上，有必要建立一个包括中国在内的框架」以及「在推进核军控方面，中方要如何发挥大国作用」的问题，林剑回应称，「中国一直坚持自卫防御的核战略，恪守不首先使用核武器政策，无条件承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器」。

林剑重申，「中国始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，无意与任何国家进行军备竞赛」，同时中方一贯主张推进核裁军必须遵循维护全球战略稳定和各国安全不受减损的原则。「中国的核力量与美俄完全不在一个量级，现阶段不会参加核裁军谈判。」