美军再袭哥伦比亚反叛组织船 川普宣布将加徵关税

（法新社华盛顿19日电） 美国今天宣布再次对一艘据称载运毒品的船只发动攻击，这次攻击疑为哥伦比亚左翼叛乱组织的船只，此外，美国总统川普还宣布将对哥国加徵关税。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）发布攻击消息的同时，美国总统川普表示，美方将停止对哥伦比亚的财政援助，并将于明天宣布对哥国加徵关税。

美国自8月以来在委内瑞拉外海的加勒比海部署战舰，并已攻击至少6艘美方声称向美国运送毒品的船只，至今已造成至少27人丧生。

赫格塞斯表示，美军在本月17日执行的一次行动中攻击了一艘隶属哥国「全国解放军」（ELN）的船只，造成3名船员丧命。

赫格塞斯指出，这艘船当时在国际水域航行，位于美军南方司令部（US Southern Command）的管辖范围内，美军南方司令部负责监督美军在拉丁美洲的军事行动。他并未具体说明事发地点。哥伦比亚同时拥有加勒比海与太平洋海岸线。

在共和党参议员葛兰姆（Lindsey Graham）透过推文发布消息后，川普证实美国将于明天宣布对哥伦比亚加徵关税。

葛兰姆的贴文写道：「他（川普）通知我，他将打击哥伦比亚，不只打击他们的毒贩和交易商，还要打在痛处，也就是钱包上。他将宣布对哥伦比亚这个国家加徵重大关税。」