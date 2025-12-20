美军报复3名美国人遇害 打击叙利亚70多个IS目标

（法新社华盛顿19日电） 美国军方今天在叙利亚打击超过70个伊斯兰国（Islamic State, IS）目标。美国总统川普表示，这是对上周末造成3名美国人丧生的攻击所进行的「非常严厉的报复」。

华府指出，这起12月13日发生于巴迈拉（Palmyra）的袭击，是由伊斯兰国一名孤狼枪手所为。巴迈拉拥有列入联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产名录的古代遗址，过去曾被圣战分子控制。这场攻击造成2名美军士兵与1名平民死亡。

作为回应，美国中央司令部（US Central Command）在声明中指出，美军「在叙利亚中部多个地点，使用战斗机、攻击直升机与火炮，打击了超过70个目标」。

美国中央司令部表示：「这次行动使用了超过100枚精确弹药，锁定已知的伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIS）基础设施与武器据点。」

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）稍早在社群平台X发文表示：「美军已在叙利亚展开『鹰眼打击行动』（OPERATION HAWKEYE STRIKE），直接回应12月13日在叙利亚巴迈拉针对美军的袭击，目标是歼灭ISIS战斗人员、摧毁基础设施与武器据点。」

他强调：「这不是战争的开始─这是复仇的宣告。」他补充说：「今天，我们猎杀并击毙了许多敌人，而这样的行动将会持续下去。」

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）上表示，美军「就如我所承诺地，对这些凶残的恐怖分子展开非常严厉的报复。」他并警告：「攻击美国人的人会遭受史无前例的重击。」

美国中央司令部指出，在巴迈拉攻击发生后，美国及盟军已「在叙利亚与伊拉克执行了10次行动，导致23名恐怖分子被击毙或拘捕」，但未说明这些激进分子隶属于哪个组织。 叙利亚外交部虽未直接评论美军这波空袭，但在X平台表示，叙利亚致力打击伊斯兰国，并确保其「在叙利亚境内无任何藏身之处」。