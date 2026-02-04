美参议院调查纳粹掠夺资产 瑞银遭指扣留关键文件

（法新社纽约3日电） 美国联邦参议院司法委员会今天严厉质询瑞银集团（UBS）高层，指瑞银在一项调查中未交出与纳粹大屠杀时期遭掠夺、并存放于瑞士信贷（Credit Suisse）的资产相关文件。

调查纳粹掠夺犹太受害者资金的申诉专员巴洛夫斯基（Neil Barofsky）告诉司法委员会，这家于2023年并购瑞士信贷的瑞银集团，至少扣留了150份或更多关键文件。

巴洛夫斯基说：「我们讨论的，是与纳粹是否曾在瑞士信贷拥有帐户等问题的文件。」

这位前检察官已查出多个过去不为人知、与纳粹官员有关的瑞士信贷帐户，并破获多名逃往阿根廷的纳粹人士资金流向。

这些围绕着文件的争议是这项调查面临的最新障碍。巴洛夫斯基曾于2022年遭瑞士信贷解职，之后在2023年由瑞银恢复原职。

他质疑，具争议性文件包括德国客户名单、遭掠夺艺术品与贵重物品的资讯，以及其他「对本次调查核心极为关键」的内容。

瑞银总法律顾问李威（Barbara Levi）向司法委员会表示，瑞银致力于对过去行为保持透明，但目前面临来自犹太人组织「西蒙魏森索中心」（Simon Wiesenthal Center）及其他非政府组织的诉讼威胁。

她说：「我们相信，让这些资讯公诸于世极为重要。但同时，如果同一个组织又对我们提出诉讼威胁，我们就陷入非常困难的处境。」

李威表示：「不应该是每揭露一项新资讯，就面临诉讼威胁。否则，任何金融机构或其他组织，又何来诱因回顾历史并主动揭露这些资讯？」

罗德岛州民主党参议员怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）指出，这起争议「看来是一场不必要的纷争，既影响巴洛夫斯基继续调查的能力，也损害银行声誉，银行显然希望被视为合作且秉持善意的一方。」

瑞银与瑞士信贷是瑞士银行业与50多万原告间、金额达12.5亿美元的长期和解案的一环，和解涉及纳粹大屠杀期间遭掠夺的资产。（编译：徐睿承）