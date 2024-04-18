美参院听证会 波音驳吹哨人控对安全问题置之不理

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（法新社纽约17日电） 美国国会今天就波音公司飞机安全性举行听证会，波音工程师萨利普作证说，这家航空巨头在追求更快速生产和更大利润的同时，对安全问题置之不理，波音则驳斥相关指控。

萨利普（Sam Salehpour）在国会山庄对议员表示：「波音（Boeing）最高层的态度就是将有缺陷的零组件推出去，无论是什么。」

萨利普在航太领域工作40年，其中17年效力于波音。他表示，自己因对波音最畅销的787梦幻客机和777客机提出安全方面的质疑而受到惩罚，之后成为吹哨人。

萨利普作证说，他遭到公司高层排挤，而他在提出安全疑虑后，也对自己的个人福址感到担忧。

他坚持认为，梦幻客机可能会过早表现出疲劳迹象，而飞机组装间隙过大恐导致灾难性事故。萨利普将其比作是经反覆弯曲的回纹针。

萨利普说：「你这样做个一两次，它不会坏，但将在未来某一刻断裂。」他表示，整个787机队应该停飞接受调查。

波音公司承认有缺陷存在，但表示正在取得进展。

波音在听证会后表示：「我们知道我们还有很多工作要做，我们正针对公司各部门采取行动。」

波音驳斥萨利普的指控，还说对787梦幻客机进行广泛测试，并未发现零组件出现疲劳迹象。

波音说，在减产和暂停交付期间已经解决了缺口问题，这一过程受到美国联邦航空总署（FAA）的严格监督。

美国联邦航空总署在回应萨利普的说法时表示，目前服役中的787客机均符合规定。

美国联合航空公司（United Airlines）执行长柯比（Scott Kirby）今天也为这款飞机背书，他告诉CNBC，他「完全相信787是安全的飞机」。

美国国会议员对波音机队据称普遍存在制造和品管问题的证词，以及美国联邦航空总署过于恭顺的态度表示震惊，一名证人称美国联邦航空总署是波音的「俘虏」。

威斯康辛州共和党籍联邦参议员强生（Ron Johnson）说：「这必须展开全面调查。」他呼吁未来举行听证会，要听取驾驶、航空公司和其他证人的证词。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）