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美参院挡下授权打击电动车政策　加州扬言提诉

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（法新社华盛顿22日电） 美国联邦参议员今天挡下加州逐步淘汰油车的具里程碑意义授权，对加州推行电动车形成一大打击，明显将矛头指向民主党气候变迁政策。加州自由派政府宣布将对总统川普政府提起诉讼。

共和党掌控的参议院撤销前总统拜登执政时授予加州的豁免权。加州原本获准不受全国汽车污染标准限制，可自行制定更严格的规范。

不过，参议院批准众议院通过的法案随即面临挑战，加州自由派政府宣布将对总统川普政府提起诉讼。

加州州长纽松（Gavin Newsom）表示，这场表决对石油巨擘、通用汽车（GM）和丰田（Toyota）以及中国而言是大日子，但对于下一代、空气品质及创新与创业来说是糟糕的一天。

加州过去饱受全美最严重雾霾之苦，尤其是全州最大城市洛杉矶，后来努力整治数十年。

加州推动的措施包括2026年新车必须1/3是零碳排，2030年比例增至2/3，2035年达到100%。

华府的共和党人认为此举成本高、难以实行并损害消费者的选择权。

右翼犹他州联邦参议员李伊（Mike Lee）说：「加州获得拜登政府特别许可，得以禁止油车。因为他们的市占率，这会影响全国…但纽松无权毁掉另外49州。」

共和党人主张，「国会审查法」（Congressional Review Act）授权他们透过简单多数决推翻加州的特殊待遇。

但民主党人认为，参议员们今天的举动违法，因为参议院议事员和国会稽核处（GAO）等无党派监督单位都表示，国会审查法不适用豁免问题。

加州检察长邦塔（Rob Bonta）表示，他将就参议院的行动提起诉讼，「确保加州能够执行州法」。

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