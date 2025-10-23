美国、欧盟对俄祭新制裁 施压俄乌战争停火

afp_tickers

5 分钟

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天对俄罗斯两大油企祭出制裁，并对与俄国总统普丁为结束乌克兰战争的谈判停滞不前感到不满。欧盟也公布新一轮制裁措施，施压俄国结束这场已持续3年半的战争。

过去几个月来，川普暂缓对俄罗斯施加更多制裁，但在原定于匈牙利首都布达佩斯（Budapest）举行新一轮峰会破局后，他已失去耐性。

川普在白宫椭圆形办公室（Oval Office）受访时说：「每次我和普丁（Vladimir Putin）谈话，气氛都不错，但最后总是没有结果，没有任何实质进展。」

不过川普补充说，他希望对俄罗斯两大石油巨头「俄罗斯石油」（Rosneft）和「路克石油」（Lukoil）祭出「强大制裁」只是暂时举措。

川普与北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）并肩受访时说：「我们希望战争能够结束。」

●川普对俄两大石油巨头开铡

美国的制裁行动代表川普政府对俄国政策出现重大转向，也反映川普对无法说服普丁结束战争日益感到沮丧，尽管他自称与普丁「关系良好」。

制裁内容包括冻结俄罗斯石油和路克石油在美国的所有资产，及禁止美国企业与这两家俄国石油巨头有任何业务往来。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）在声明中说：「鉴于普丁总统拒绝结束这场毫无意义的战争，财政部对资助克里姆林宫战争机器的俄罗斯两大石油公司实施制裁。」

贝森特说，这将是美国对俄罗斯联邦实施过的最大规模制裁之一，他还痛批普丁在俄乌谈判中「不诚实坦率」。

他说，「普丁总统并未如我们所愿，以诚实坦率的态度走上谈判桌」，还说川普「对谈判毫无进展感到失望」。

川普已搁置与普丁在布达佩斯举行峰会的计画，因为他不希望召开一场「浪费时间」的会议。数天前，川普宣布两周内将在布达佩斯与普丁会面。

克里姆林宫今天表示，俄方仍在为这场峰会做准备。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）对记者说：「没人希望浪费时间，无论是川普总统还是普丁总统。」

●欧盟石油与天然气制裁

另一方面，欧洲联盟（EU）也同意采取新措施，以削弱莫斯科藉着石油与天然气为战争筹资的能力，同时进一步打击俄国能源产业与经济。

这是自克里姆林宫于2022年发动入侵以来，欧盟针对俄罗斯的第19轮制裁方案，在川普推动和平谈判受挫与俄军攻势升级之际，持续对俄施压。

俄罗斯对乌克兰最新一轮夜间轰炸造成7人死亡，其中包括两名儿童；俄军对乌克兰能源基础设施发动大规模攻击，还炸毁了一所幼儿园。

欧盟27个成员国决定将禁止进口俄罗斯液化天然气的禁令提前一年至2027年1月生效，作为新一轮制裁措施的一环。

欧盟还将「影子舰队」中超过100艘老旧油轮列入黑名单，并对涉嫌从事间谍活动的俄国外交官实施旅行限制。

欧盟新一轮制裁措施预计明天正式通过，恰逢乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）赴布鲁塞尔与欧盟领导人召开峰会前。

泽伦斯基今天稍早已与瑞典签署合作意向书，拟向瑞典购入150架最新型的E型狮鹫战机（Jas Gripen E）。（编译：刘文瑜）