美国不解封伊朗不开放荷莫兹 中东最新战况一次看

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（法新社巴黎22日电） 美国与以色列联手攻伊进入第54天，美国总统川普尚未就伊朗必须提出和平方案设下最后期限；伊朗国会议长矢言，只要美国海军封锁依然存在，伊朗就不会重新开放荷莫兹海峡。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●和平方案未设时限

白宫今天指出，川普尚未设定伊朗提出和平方案的最后期限。白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）向媒体表示：「总统并未设定接收伊朗提案的明确期限，这与我今天看到的一些报导不同。最终，时程将由三军统帅决定。」

●荷莫兹海峡重启「不可能」

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，只要美国海军封锁依然存在，伊朗就不会重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），并称这是对两国停火协议的「公然违反」。

卡利巴夫在社群平台X上表示：「唯有在不受海军封锁侵犯的前提下…全面停火才有意义…在公然违反停火的情况下，不可能重新开放荷莫兹海峡。」

●以色列空袭黎巴嫩

尽管双方已协商达成停火，以色列今天仍对黎巴嫩南部发动空袭，导致「新闻报」（Al-Akhbar）资深记者哈里尔（Amal Khalil）丧命，并造成自由撰稿记者法拉吉（Zeinab Faraj）受伤。

黎巴嫩红十字会（Red Cross）官员告诉法新社，他们「成功救出」法拉吉，但无法立即接触到受困于瓦砾堆下的哈里尔，且由于现场出现「警告式空袭」，他们撤退了数个小时，之后才返回现场寻获她的遗体。

黎巴嫩资讯部长莫尔科斯（Paul Morcos）在社群媒体上表示，针对记者的攻击是「严重罪行，也是对国际人道法的公然违反」。

●严重分歧

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）今天表示，以色列与黎巴嫩之间没有任何「严重分歧」，并称真主党（Hezbollah）才是「和平与关系正常化的障碍」。不过，一名真主党国会议员20日接受法新社采访时表示，真主党可能将接受美国斡旋的间接会谈。

●以色列空袭加萨酿5死

加萨民防机构今天表示，以色列对加萨北部城市贝特拉希亚（Beit Lahia）卡萨姆（Al-Qassam）清真寺附近一群平民发动空袭，造成5名巴勒斯坦人丧生，其中包括3名儿童。

加萨卫生部表示，自去年10月10日与以色列达成停火以来，至少已有786名巴勒斯坦人丧命。加萨卫生部隶属于巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas），其发布的数据被联合国视为可靠。

●第二名法军丧生

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，第2名法国士兵「伤重不治」，他是在周末一场针对联合国驻黎巴嫩维和部队的伏击中受伤，这场袭击被归咎于真主党，但真主党已否认涉案。

●川普称伊朗已中止执行死刑

川普表示，他在敦促德黑兰释放因参与反政府抗议而被捕的8名女子以促进和平谈判后，伊朗已暂停据称原本将执行的处决计画。

他在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我非常感谢伊朗与伊朗领导人尊重我的请求…终止原定的处决计画。」然而，伊朗司法机构称这项说法是「假新闻」，并表示这些女子从未面临死刑。

●停火争议

白宫表示，川普并不认为伊朗扣押两艘货柜轮的行为违反停火协议，因为这两艘船只并非美国籍或以色列籍。

被问到川普是否认为这违反停火协议时，李威特告诉福斯新闻频道（Fox News）：「不，因为这些不是美国船只，也不是以色列船只，而是两艘国际船舶。」

●战争「削弱」欧洲 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）指出，这场战争正「开始削弱欧洲」。

根据土耳其总统府发布的声明，艾尔段告诉德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）：「我们区域的战争同样开始削弱欧洲，如果我们不采取以和平为优先的方法来因应这个局势，造成的损害将更加严重。」