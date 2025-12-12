美国与盟友签署供应链协议 抗衡中国AI发展

（法新社华盛顿11日电） 美国今天宣布与盟友达成一项协议，以确保人工智慧（AI）所需矿物的供应链安全。在中国迅速取得领先地位之际，美国希望藉此确保关键资源供应无虞。

美国以及对中国与日俱增的影响力感到担忧的亚太关键盟友日本、韩国、新加坡、澳洲及以色列，签署了这项供应链协议。

这份伙伴关系名为「矽土和平」（Pax Silica），名称源自拉丁语中的「和平」（Pax）与AI关键材料「矽」（Silicon），旨在确保供应链安全，并确保各国不依赖中国。

中国在快速发展的人工智慧领域资源竞赛中，已迅速取得主导地位，开采了约70%的关键稀土。

美国国务院透过声明表示，「矽土和平」是一种新型态的国际组织与伙伴关系，「旨在团结拥有全球最先进科技公司的国家，以释放新AI时代的经济潜力」。

美国表示未来将有其他国家加入，但并未详细说明具体做法，仅称各国将共同努力确保供应链能及时运作。

美国国务院经济事务次卿海柏格（Jacob Helberg）在签署前告诉记者：「我们相信这个集会与组织至关重要，因为全球体系正从『及时生产』（just in time）转向『战略结盟』（strategically aligned）。」

他说：「『矽土和平』最终将确保这些国家能可靠地取得决定AI竞争力的投入要素与基础设施。」

其他参与这场华府供应链会议、但未正式加入「矽土和平」的国家包括阿拉伯联合大公国、加拿大和荷兰，以及以机构身分参与的欧洲联盟（EU）。