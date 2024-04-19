美国会表决援乌案前夕 川普：欧洲应提供更多金援

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（法新社华盛顿18日电） 美国国会将在20日投票表决延宕已久的610亿美元援助乌克兰案，美国前总统川普今天表示，欧洲应该提供更多资金给乌克兰。

法新社报导，尽管川普在野，他依旧能左右华府的许多共和党人。共和党人推延对乌克兰的新军援案，而坚持要优先打击墨西哥边境上的非法移民。

美国民主党和共和党之间的僵局，已造成乌克兰弹药短缺、防御系统匮乏，并让乌克兰在抵御俄罗斯入侵的战争上遭遇挫折。

川普将于今年11月与总统拜登争夺白宫宝座。他在自创的社群平台「真实社群」（TRUTH Social）写道：「为什么美国在乌克兰战争中投入逾1000亿美元，数额更甚于欧洲，而我们与乌克兰却相隔着一个大海洋！」

川普说：「要帮助一个有迫切需求的国家，为何欧洲不能与美国一样，投入相对等或相匹配的资金？」

川普说：「正如所有人都认为的，乌克兰的生存与力量，对欧洲而言，应比对美国重要得多，但这对我们也很重要！欧洲动起来吧！」

联邦众议院预定20日表决一项新军事援助计画，其内容将为乌克兰、以色列和台湾提供数以十亿美元计的援助资金。

拜登呼吁国会通过这项方案，并矢言此案一旦通过，他将立即签署为法律。（译者：纪锦玲）