美国削减外援资金 联合国筹资会议将另寻新支持

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（法新社马德里26日电） 美国总统川普力推削减对外援助资金，加上近来全球局势动荡，使对抗贫穷、饥饿与气候变迁进程受阻。值此之际，联合国预计下周举行永续发展筹资会议，为开发援助寻求新支持。

联合国第4届永续发展筹资国际会议（The Fourth International Conference on Financing for Development，FfD4）订6月30日至7月3日在西班牙南部城市塞维亚（Seville）举行。

包含法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）及厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）在内，约70个国家领袖和政府首长都将出席。

预计参加这场会议的人士还有联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），和来自商界、民间社会及金融机构等4000多名代表，其中包含世界银行（World Bank）总裁彭安杰（Ajay Banga）。

川普大幅削减美国主要海外援助机构国际开发总署（USAID）的资金，对人道援助造成沉重打击；USAID是目前为止全球最大单一援助机构。

古特瑞斯曾预估，援助资金的缺口每年将多达4兆美元（约新台币115兆元）。

从非洲南部对抗爱滋病（AIDS），到在孟加拉教育流离失所的缅甸穆斯林少数族裔洛兴雅（Rohingya）儿童等人道工作，已立即受到撤资影响。

在中东地区近来发生战事和俄乌冲突背景下，国际合作本已面临日益升高的压力，如今川普发起关税战，更使全球贸易陷入混乱。