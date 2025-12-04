美国在千里达部署新雷达 监控委内瑞拉石油活动

（法新社西班牙港3日电） 千里达及托巴哥总理波萨德-比塞萨（Kamla Persad-Bissessar）今天表示，美国在千里达及托巴哥安装的一座新雷达，旨在遏止毒品贩运及受制裁的委内瑞拉石油运输。

法新社报导，美国近几个月来加强与千里达及托巴哥的军事合作。千里达及托巴哥距离委内瑞拉海岸仅数公里。

委内瑞拉当局谴责近期涉及一艘美国导弹驱逐舰的军事演习是挑衅行为，并指控华府在加勒比海地区集结军事资产，意图推翻委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权。

在美国总统川普领导下，华府已加强对马杜洛政府施压，将他的政府列为贩毒集团，并拒绝承认马杜洛政权的合法性。

波萨德-比塞萨是川普的坚定支持者，她于11月27日在一档电视节目中证实，美国将在一座新机场安装新雷达。

她今天表示，新安装的美国雷达系统旨在遏止遭华府制裁的委内瑞拉石油出口活动。

她透过声明表示：「新雷达系统有助于侦测违反委内瑞拉原油制裁的活动，以及那些从委内瑞拉向我国运送毒品、枪枝、弹药和移民的贩运者。」

波萨德-比塞萨说：「这套最新设备增强了我们的监控能力，并提供了先前没有的更高层次防护。」