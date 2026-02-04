美国多艘军舰抵达海地外海 展现维护安全稳定决心

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美军官员今天表示，美国多艘军舰已抵达海地外海；此时的海地领导阶层正力保政权，并持续打击暴力毒品帮派。

美国驻海地大使馆在社群平台X发文指出，美国海军史托克代尔号（USS Stockdale）、美国海岸防卫队史东号（USCGC Stone）以及美国海岸防卫队勤勉号（USCGC Diligence）已进入太子港湾，展现「美方对海地安全、稳定与更光明未来坚定不移的承诺」。

声明指出，这支舰队是依战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）的指示出动，作为「南方之矛行动」（Operation Southern Spear）的一环，美军这场针对加勒比海及东太平洋疑似毒品走私者发起的打击行动，迄今已造成超过100人丧生。

在经历多年暴力与动荡后，过渡总统委员会（Presidential Transitional Council）在2月7日任期正式届满前，海地正进入新一阶段的政治乱流。

帮派暴力迫前总理亨利（Ariel Henry）2024年辞职，加上海地自2016年以来一直未举行选举，政府威信在多数地区已荡然无存，造成安全、卫生与经济的多重危机。

海地是西半球最赤贫国家，大片地区由敌对武装帮派控制，这些帮派犯下谋杀、强暴与绑架等罪行。

美国近期宣布对被指控支持帮派的高层官员祭出最新签证限制。