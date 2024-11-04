美国大选最后冲刺 贺锦丽与川普前往宾州催票

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统大选战况胶着，竞争对手贺锦丽与川普今天展开选前最后一轮造势、卖力催票。在近代最紧张、胜负难料的大选投票日前夕，双方志在拿下兵家必争之地宾夕法尼亚州。

共和党候选人川普（Donald Trump）承诺以「压倒性胜利」重返白宫，他的民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）则表示，以争取成为美国首位女总统来看，「声势」站在她这一边。

根据全美民调及有望定胜负的7个摇摆州民调，两人选情正陷入胶着。

这次竞选过程中穿插令人出乎意料的转折，包括川普2次躲过暗杀，及总统拜登宣布退选、让贺锦丽中途加入选战等，此时选情已进入最激烈的时刻。

贺锦丽安排一整天在铁锈带宾州（Pennsylvania）造势，包括在当地最大城市费城（Philadelphia）举办大型集会，并由女神卡卡（Lady Gaga）压轴催票。川普则会先后前往北卡罗来纳州（North Carolina）、宾州及密西根州（Michigan）等关键摇摆州催票。

川普和贺锦丽还会赴宾州工业城市匹兹堡（Pittsburgh）举办造势活动，两人阵营较劲意味浓厚，显示宾州对他们入主白宫极为重要。

宾州是本次大选中拥有最多「选举人票」（Electoral College）的摇摆州；选举人团制度依据各州人口比例分配选举人票。