美国总统健康与高龄争议 两任总统面临相似挑战

（法新社华盛顿13日电） 有一位美国总统，一位上了年纪、支持率欠佳，且健康状况频受外界质疑，而且这位美国总统坚持国家正欣欣向荣。

这人是谁？拜登（Joe Biden）吗？非也，其实是川普（Donald Trump）。

重返白宫近1年的共和党籍总统川普，持续拿自己跟前任的民主党籍总统拜登相比较。

照川普的说法，他精力充沛、正带领美国迈入经济「黄金时代」；反观拜登则老态龙钟，若继续执政，将把国家带向破产边缘。

然而，过去几星期来，一股强烈的似曾相识感笼罩着这位亿万富翁的总统任期。他部分声明虽有着他一贯的坦率风格，但内容却与拜登的说法有相似之处。

例如，2024年4月，拜登有关「美国有着全球一流的经济」的声明，与选民感官相悖。

而日前，川普在政治媒体Politico专访表示，美国经济可打上「A+++++」的分数。他一再表示物价在下滑，尽管美国民众仍对生活成本居高不下抱怨连连。

跟拜登一样，川普现在也试着把消费者的不满转至疑似提高物价的大型企业。

跟拜登一样，川普也试着激起民众对他在提升购买力方面的计画的热情。

也跟拜登一样，川普持续面临健康方面的提问，尽管川普引发的疑虑远比对拜登老化相关关切要轻微。而当初外界之所以忧心拜登衰老，正是川普掀起的。

维吉尼亚联邦大学（Virginia Commonwealth University）政治学教授基纳（Alex Keena）表示，川普将拜登形容为成年事已高、不适合执政，正好切中了美国民众对政治阶层高龄化的「真切挫折感」。

但川普此举可能适得其反，毕竟，他赢得2024年大选后，成为了美国史上就职总统年龄最大的人，

在内阁会议上，川普是闭目养神还是在打瞌睡？而他手上的瘀青，难道真的是如白宫一再说的，是不断与人握手握出来的吗？

拜登团队过去一再极力否认总统健康恶化的指控，但也逐渐减少年届8旬的拜登公开露面和接受媒体提问的次数。

反观川普，他的采访管道远比拜登活跃得多，且常与媒体进行长时间的即兴问答。