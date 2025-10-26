美国扬言发动军事行动 哥国异议组织警告将反击

afp_tickers

2 分钟

（法新社波哥大25日电） 哥伦比亚革命军（FARC）异议组织「中央参谋部」（EMC）今天警告美国，若有「侵犯哥伦比亚主权」的行为，将予以反击。此前，美国总统川普扬言将发动地面行动，锁定打击毒枭。

自称「中央参谋部」的组织在给媒体的声明中表示：「无论对手是谁，只要是必须对抗的，我们都习以为常。我们一直是美帝坚定的反对者。」

「我们不会容许军事干预，也不会容忍对哥伦比亚主权的侵犯。」

美国除扩大军事部署，还主导在加勒比海和东太平洋对船只发动至少10次空袭，造成至少43人丧生。美方宣称这些人涉及毒品走私，但未提出证据。

哥伦比亚是全球最大古柯硷生产国，中央参谋部叛军掌控紧邻委内瑞拉边界的卡塔通博（Catatumbo）等区的生产作业。

这个组织首脑摩迪斯科（Ivan Mordisco）被视为全国头号通缉要犯，总统裴卓（Gustavo Petro）曾将他与恶名昭彰的大毒枭艾士可瓦（Pablo Escobar）相提并论。

川普曾直指裴卓本人是「毒品走私领袖」，并对他实施金融制裁。

川普也呼吁这位左翼领袖「封闭」哥伦比亚的古柯田，「否则美国会替他封闭，而且不会客客气气地做。」

裴卓本月23日回应指出，任何地面攻击都将构成「入侵，也是对国家主权的践踏」。