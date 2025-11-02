美国政府关门食物券中断 42.5万家庭受冲击

（法新社休士顿1日电） 美国民主和共和两党国会议员在支出上的歧见，让联邦政府10月1日关门至今。总统川普政府先前已宣布，11月1日起，政府将无法再提供资金给美国营养补充援助计画。这是这项计画60年前推出以来，首度断炊。

36岁的邓汉（Eric Dunham）在一场意外后成为身障者，必须依赖联邦政府的「美国营养补充援助计画」（SNAP，俗称食物券）为生。

他告诉法新社，他每月扣掉生活开销后只剩24美元（约新台币740元）可用，因此「领不到食物券，我就没得吃」。

有着两个十来岁孩子的邓汉说：「就剩这些钱，其他都拿去付孩子的生活费了。」

1位联邦法官昨天插手，下令联邦政府动用紧急资金来维持美国营养补充援助计画运作；川普也说他有意照办。但在官僚体系相互掣肘下，许多领取食物券的民众援助仍遭中断。

邓汉今天下午从德州休士顿（Houston）Petit Beignets and Tapioca餐厅领到一些三明治和饮料。餐厅37岁的吴姓老板表示，在裁员潮与政府关门夹击下，许多领取食物券的顾客不知下一餐在哪里，他做点三明治给他们，起码今天保证「可以吃上一顿饭」。

而在城市另一处，数以千计的人开车在NRG体育场（NRG Stadium）外排队，等着领取休士顿食物银行（Houston Food Bank）发放水果和罐装等不易腐坏的食物。这些人有些是没领到食物券，有些是害怕即将无券可领。

主管葛林（Brian Greene）告诉法新社说，美国营养补充援助计画中断，光是休士顿就有约42.5万户家庭受到影响，「所有社区都在加紧努力，在这段期间协助这些家庭」度过难关。

葛林解释说，尽管司法部门下令恢复拨款给美国营养补充援助计画，「各州还需要几天时间才能重启系统」。他说，由于资金耗尽，「他们全都被迫停摆」。

72岁的威洛贝（Mary Willoughby）与孙女在体育场外排队领食物，她认为，如果这项援助持续冻结下去，恐会引发全面性的混乱

她说：「我们需要食物券、社会安全（Social Security）、联邦医疗保险（Medicare）…如果这些全被砍，现在就会演变成一场大战，因为民众会开始抢劫，会什么都没有，只会乱成一片。」