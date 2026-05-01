美国敦促以黎领袖会谈 中东战况发展一次看

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（法新社巴黎30日电） 美国与以色列联手攻打伊朗第62天，美国驻黎巴嫩大使馆今天敦促黎巴嫩与以色列领导人举行会谈。尽管双方正处于停火状态，黎巴嫩卫生部表示，以色列对南部的袭击仍造成至少15人死亡。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●德黑兰防空系统启动

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）与法斯通讯社（Fars news agency）报导，伊朗首都德黑兰今晚响起防空警报，防空系统启动了约20分钟，以拦截小型飞机与无人机，随后德黑兰恢复「正常状态」。

●美国敦促以黎领袖会晤

美国驻黎巴嫩大使馆呼吁以黎领导人会面，称「黎巴嫩正站在十字路口。黎巴嫩人民迎来一个历史性机遇，可以重新掌握自己的国家，并将其塑造成一个拥有真正主权且独立的国家。犹豫的时刻已经结束」。

随着两国准备举行直接谈判，美国总统川普表示，他希望在「未来几周内」接待黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

●川普考虑减少驻义、驻西美军

川普今天表示，由于义大利与西班牙反对伊朗战争，他可能会将美军从这两个国家撤出。川普前一天才提出类似构想，拟削减驻德美军人数。

被问到是否也会考虑减少驻西与驻义美军时，川普在椭圆形办公室向媒体表示：「是啊，可能吧，我大概会这么做。为什么不呢？义大利对我们没有任何帮助，而西班牙的表现更糟，简直糟透了。」

●美德关系紧张

川普稍早表示，由于德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）拒绝加入美国对伊朗的战争，美国正在考虑缩减驻德美军。目前驻德美军约有3万5000到5万人。

●以色列警告伊朗

以色列国防部长说，他的国家可能很快需要「再次」对伊朗「采取行动」，以确保伊朗「不会再次对以色列构成威胁」。

根据以色列国防部发布的声明，国防部长卡兹（Israel Katz）指出：「美国总统川普正在与（以色列）总理尼坦雅胡协调，主导实现作战行动目标的努力，以确保伊朗未来不会再次对以色列、美国与自由世界构成威胁。」

●荷莫兹海峡遭封锁 联合国称扼杀全球经济

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）向媒体发表谈话时警告，荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）实质上因伊朗战争处于封锁状态，对全球经济造成的冲击日益恶化，这条重要水道的关闭正在「扼杀全球经济」。

●伊朗矢言控制荷莫兹 确保不再有美势力存在

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）誓言，他的国家对战略要地荷莫兹海峡的控制，将确保未来此区域不再有美国势力存在。

卡利巴夫在波斯湾日当天于社群媒体X发文表示：「今日，透过管控荷莫兹海峡，伊朗将为自己与邻国带来珍贵的福音，迎接一个远离美国存在与干扰的未来。」

●以色列袭黎巴嫩南部酿9死

以色列与伊朗支持的武装组织真主党（Hezbollah）之间的停火持续近两周。黎巴嫩卫生部表示，以色列对黎巴嫩南部3座村庄发动空袭，造成9人丧命，其中包括两名儿童与5名妇女。

●黎巴嫩谴责以色列

黎巴嫩总统奥恩谴责以色列在黎巴嫩南部「持续的违规行为」，表示「尽管已有停火协议，还是出现这些行为，房屋与宗教场所遭拆毁，伤亡人数与日俱增」。

他又说：「必须对以色列施加压力，以确保以色列遵守国际法与公约，并停止针对平民、医护人员、民防人员以及人道医疗与救援组织的攻击。」

●重大能源危机

国际能源总署（International Energy Agency）执行董事比罗尔（Fatih Birol）在巴黎出席能源转型会议时表示，随着中东战争爆发导致油价攀升，全球正在面临一场「重大的能源与经济挑战」，油价为「许多国家带来巨大压力」。

●油价创4年新高

国际原油价格攀升至4年来新高，国际基准油价北海布伦特原油（Brent）6月交割价大涨逾7%，报每桶126.41美元；美国基准原油西德州中级原油（West Texas Intermediate, WTI）上涨3.4%，报每桶110.31美元，之后涨幅有所回落。