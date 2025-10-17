美国无王示威将再度登场

（法新社华盛顿17日电） 全美各地6月中举行「无王」（No Kings）抗议活动后，从纽约到旧金山预估将有数以百万计民众明天再次上街，对总统川普（Donald Trump）的施政表达不满。

全美各地上次举行「无王」抗议活动，是川普在他6月14日生日当天于华府举行阅兵时，那些活动集结了约300个团体，也吸引许多民众上街响应。这是川普自今年1月重返白宫以来，最大规模的示威潮。

时隔4个月，活动主办单位发言人表示已在全美各地规划超过2600场示威活动，预料再度号召数百万人上街。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）政治与倡议长席菲林（Deirdre Schifeling）昨天告诉媒体，示威民众希望传达「我们是平等国家」的诉求，「我们是法治国家，法律适用于所有人，必须维护程序正义和民主。我们不会被消音」。

活动主办单位、非营利组织Indivisible Project共同创办人葛林柏格（Leah Greenberg）批评川普政府调度国民兵（National Guard）进驻多个城市、取缔无证移民，以及提告政治对手等行为。

他强调：「这就是典型的威权统治手法─威胁、抹黑、说谎，恐吓民众迫使他们屈服。但我们不会被吓倒，也不会屈服。」

美国教师联盟（American Federation of Teachers）主席怀恩嘉顿（Randi Weingarten）表示，为美国人民奋战是义务，强调抗议民众坚持要确保「这个国家未来朝更民主的方向发展，而不是倒退」。

除了纽约和旧金山，华盛顿、波士顿、芝加哥、亚特兰大和纽奥良等大城市，以及全美各地中小型城镇，预计同步举行示威活动。

美国邻国加拿大的首都渥太华、多伦多及温哥华等地，也预计举行「无王」示威行动。