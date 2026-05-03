美国检方：白宫记协晚宴枪嫌向特勤局探员开枪

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（法新社华盛顿3日电） 美国联邦检察官今天表示，调查人员已经发现明确证据，证明涉嫌在美国总统川普出席华府媒体餐会时试图闯入的枪手，实际上曾经向一名特勤局探员开枪。

4月25日白宫记者协会晚宴（White House Correspondents’ Association Dinner）晚宴发生枪击后，由于当时至少有一名特勤局（Secret Service）探员也曾开火，上述探员所穿的防弹背心究竟被谁射中，疑问一直未解。

哥伦比亚特区联邦检察官皮洛（Jeanine Pirro）今天接受有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目访问时表示，调查人员现在已经可以确定，遭控进行攻击的犯嫌艾伦（Cole Allen）所开的枪击中这名探员。

皮洛说：「我们现在可以证明，从被告所持的莫斯柏格（Mossberg）泵动式霰弹枪射出的一颗弹丸，与这名特勤局探员防弹背心的纤维缠绕在一起。」

携带多把武器冲破安检哨、几乎在同一时间遭到安管人员压制逮捕的艾伦，目前尚未针对指控进行答辩。

皮洛指出：「可以确定那是他的子弹，他击中那名特勤局探员。他当时完全有意要杀害他，以及任何阻碍他刺杀美国总统的人。」

调查人员也公开部分监视画面，包括艾伦在华府这家饭店内走动时的画面。

在其中一段画面中可以看见被指为艾伦的男子快速冲过安检点，举枪对准一名特勤局探员，这名探员随即对攻击者连开数枪，画面只见攻击者跑出镜头，未见霰弹枪枪口闪光，也没拍到艾伦遭到逮捕当下。

皮洛告诉CNN，未来会公开更多监视画面，包括艾伦离开画面之后的纪录。