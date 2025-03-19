美国法官暂缓执行跨性别者参军禁令

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（法新社华盛顿19日电） 美国联邦法官今天以平等原则为由，暂缓执行川普政府的跨性别人士从军禁令。这一步打击了总统川普施政方针，即使只是暂时的。

联邦法官雷耶斯（Ana C. Reyes）根据美国独立宣言（US Declaration of Independence）当中「人人生而平等」原则，搁置了川普1月底针对跨性别人士不得从军所发布的命令。

然而，法院的裁决也要等到3月21日才执行，让政府有时间再往上申诉。

尽管如此，法院裁决仍对川普政府造成打击；川普2.0政府上任之后，把撤销对少数群体的保护措施列为首要之务。

川普1月27日的行政命令写到，「表达不同于个人性别的虚假『性别认同』，不符合服役所需的严格标准」。

川普上任后，同时宣布美国政府只承认「不可改变的」两种性别，也就是男性与女性。

美军总数达200万左右，跨性别人士估计约有1万5000人。

雷耶斯发布裁决时，在批评禁止跨性别美国人士从军这部分用字格外强硬，实属罕见。

法官写道：「这道军事禁令充满了敌意，充斥着藉口。用字遣词上毫不掩饰地贬低他人，政策本身污蔑跨性别人士条件不符，所得结论与事实毫无关联。」

这位法官说，川普「本可制定一项政策，既能满足国家拥有蓄势待发军队的需求，也能保全美国人民的平等保障权。他们仍然可以制定一个平衡这两个要素的政策，只不过，这道军事禁令并非这样的一个政策」。

法官今天的裁决，是回应由一组跨性别人士提出官司。原告有些正在军中服役，有些有意从军，他们联手透过法律途径挑战川普这道行政命令。